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Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих
Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих - РИА Новости, 29.12.2022
Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает понятие "профессиональный уровень", что определяется знаниями и умениями гражданина,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:40
2022-12-29T22:40
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает понятие "профессиональный уровень", что определяется знаниями и умениями гражданина, который претендует на замещение должности федеральной государственной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей", - отмечалось ранее в пояснительной записке.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
22:40 29.12.2022
 
Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих

Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для претендентов на госслужбу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает понятие "профессиональный уровень", что определяется знаниями и умениями гражданина, который претендует на замещение должности федеральной государственной гражданской службы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей", - отмечалось ранее в пояснительной записке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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