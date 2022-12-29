https://ria.ru/20221229/zakon-1842360167.html

Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих

Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих - РИА Новости, 29.12.2022

Путин узаконил определение "профессиональный уровень" для госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает понятие "профессиональный уровень", что определяется знаниями и умениями гражданина,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T22:40

2022-12-29T22:40

2022-12-29T22:40

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает понятие "профессиональный уровень", что определяется знаниями и умениями гражданина, который претендует на замещение должности федеральной государственной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Законопроектом предлагается внести… определение понятия "профессиональный уровень" как знаний и умений гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, федерального государственного гражданского служащего, государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, необходимых для исполнения должностных обязанностей", - отмечалось ранее в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842348807.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия