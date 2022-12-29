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Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники
Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники
Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T21:12
2022-12-29T21:12
технологии
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в законе. Помимо этого, документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия. В частности, в получении разрешений на оружие будет отказано подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Также закон позволяет, что мобилизованные и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.
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технологии, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
21:12 29.12.2022
 
Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники

Путин подписал закон, предоставляющий ведомственной охране право сбивать беспилотники

© Фото : WB GROUPПольский ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate
Польский ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : WB GROUP
Польский ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в законе.
Помимо этого, документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия. В частности, в получении разрешений на оружие будет отказано подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.
Также закон позволяет, что мобилизованные и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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