https://ria.ru/20221229/zakon-1842350547.html

Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники

Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T21:12

2022-12-29T21:12

2022-12-29T21:12

технологии

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Пресечение осуществляется посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов", - говорится в законе. Помимо этого, документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия. В частности, в получении разрешений на оружие будет отказано подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступления, освобожденным судом от уголовной ответственности за совершение умышленного преступления с назначением судебного штрафа, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел или органами ФСБ России, имеется заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Также закон позволяет, что мобилизованные и добровольцы смогут сдать на безвозмездное хранение свое оружие и патроны к нему.

https://ria.ru/20221229/dokhody-1842320416.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)