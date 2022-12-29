https://ria.ru/20221229/zakon-1842286575.html

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям

Президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:17

2022-12-29T17:17

2022-12-29T18:19

владимир путин

политика

василий пискарев

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Он дополняет Уголовный кодекс тремя новыми статьями: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость таких поправок вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.Первая статья — "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) — предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от десяти до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.По второй статье тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.По третьей статье участникам диверсионных сообществ грозит от пяти до десяти лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. А за организацию сообщества (руководство, пропаганду и поддержку диверсий) — от 15 лет и до пожизненного заключения.Закон вступает в силу со дня опубликования.

https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html

https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842271135.html

https://ria.ru/20221228/inoagenty-1841902540.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, политика, василий пискарев, россия, генеральная прокуратура рф