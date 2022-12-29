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Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям
Президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:17
2022-12-29T18:19
владимир путин
политика
василий пискарев
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Он дополняет Уголовный кодекс тремя новыми статьями: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость таких поправок вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.Первая статья — "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) — предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от десяти до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.По второй статье тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.По третьей статье участникам диверсионных сообществ грозит от пяти до десяти лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. А за организацию сообщества (руководство, пропаганду и поддержку диверсий) — от 15 лет и до пожизненного заключения.Закон вступает в силу со дня опубликования.
https://ria.ru/20221216/diversiya-1839051467.html
https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842271135.html
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владимир путин, политика, василий пискарев, россия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Политика, Василий Пискарев, Россия, Генеральная прокуратура РФ
17:17 29.12.2022 (обновлено: 18:19 29.12.2022)
 
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за содействие диверсиям

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за создание диверсионных сообществ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Он дополняет Уголовный кодекс тремя новыми статьями: "Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности" и "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".
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По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость таких поправок вызвана резким ростом числа диверсий: по данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.
Первая статья — "Содействие диверсионной деятельности" (склонение, вербовка, вооружение, финансирование в целях совершения диверсий) — предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от десяти до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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По второй статье тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности.
По третьей статье участникам диверсионных сообществ грозит от пяти до десяти лет тюрьмы со штрафом до 500 тысяч рублей. А за организацию сообщества (руководство, пропаганду и поддержку диверсий) — от 15 лет и до пожизненного заключения.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
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