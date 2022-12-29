https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html

Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева*

Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева* - РИА Новости, 29.12.2022

Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева*

Главный редактор новостного портала 86.ru Никита Кифорук задержан в Тюмени в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовного... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:08

2022-12-29T10:08

2022-12-29T10:08

россия

тюмень

тюменская область

госдума рф

служба безопасности украины

илья пономарев

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Главный редактор новостного портала 86.ru Никита Кифорук задержан в Тюмени в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовного дела, сообщает редакция издания, освещающего события в ХМАО. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в четверг в семи регионах РФ проходят обыски в рамках возбужденного против Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии. Как рассказал собеседник агентства, силовики пришли к администраторам ряда Telegram-каналов и к некоторым бывшим московским муниципальным депутатам, их проверяют, в том числе, на возможные связи с СБУ и другими иностранными спецслужбами. "Сегодня утром в Тюмени полиция задержала главного редактора 86.RU Никиту Кифорука. Он ехал в областную столицу к семье, чтобы отпраздновать Новый год. Известно, что у журналиста изъяли технику… Никита успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании. По его словам, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым*", - говорится на сайте 86.ru. Портал 72.ru сообщил, что обыски прошли у корреспондента редакции Артура Галиева, у него также были изъяты компьютер, телефон и флешки. В главном управлении МВД по Тюменской области пока не стали комментировать ситуацию.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента

https://ria.ru/20221229/ponomarev-1842090510.html

россия

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюмень, тюменская область, госдума рф, служба безопасности украины, илья пономарев, происшествия