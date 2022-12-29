https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html
Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева*
Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева* - РИА Новости, 29.12.2022
Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева*
Главный редактор новостного портала 86.ru Никита Кифорук задержан в Тюмени в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовного... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:08
2022-12-29T10:08
2022-12-29T10:08
россия
тюмень
тюменская область
госдума рф
служба безопасности украины
илья пономарев
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Главный редактор новостного портала 86.ru Никита Кифорук задержан в Тюмени в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовного дела, сообщает редакция издания, освещающего события в ХМАО. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в четверг в семи регионах РФ проходят обыски в рамках возбужденного против Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии. Как рассказал собеседник агентства, силовики пришли к администраторам ряда Telegram-каналов и к некоторым бывшим московским муниципальным депутатам, их проверяют, в том числе, на возможные связи с СБУ и другими иностранными спецслужбами. "Сегодня утром в Тюмени полиция задержала главного редактора 86.RU Никиту Кифорука. Он ехал в областную столицу к семье, чтобы отпраздновать Новый год. Известно, что у журналиста изъяли технику… Никита успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании. По его словам, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым*", - говорится на сайте 86.ru. Портал 72.ru сообщил, что обыски прошли у корреспондента редакции Артура Галиева, у него также были изъяты компьютер, телефон и флешки. В главном управлении МВД по Тюменской области пока не стали комментировать ситуацию.*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента
https://ria.ru/20221229/ponomarev-1842090510.html
россия
тюмень
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тюмень, тюменская область, госдума рф, служба безопасности украины, илья пономарев, происшествия
Россия, Тюмень, Тюменская область, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Илья Пономарев, Происшествия
Главреда портала 86.ru задержали по делу Пономарева*
Портал 86.ru сообщил о задержании своего главреда по делу Пономарева*
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Главный редактор новостного портала 86.ru Никита Кифорук задержан в Тюмени в рамках возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* уголовного дела, сообщает редакция издания, освещающего события в ХМАО.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в четверг в семи регионах РФ
проходят обыски в рамках возбужденного против Пономарева* уголовного дела о фейках о российской армии. Как рассказал собеседник агентства, силовики пришли к администраторам ряда Telegram-каналов и к некоторым бывшим московским муниципальным депутатам, их проверяют, в том числе, на возможные связи с СБУ
и другими иностранными спецслужбами.
"Сегодня утром в Тюмени полиция задержала главного редактора 86.RU Никиту Кифорука. Он ехал в областную столицу к семье, чтобы отпраздновать Новый год. Известно, что у журналиста изъяли технику… Никита успел позвонить в редакцию наших тюменских коллег 72.RU и сообщить о задержании. По его словам, силовики ищут связь с Ильей Пономаревым*", - говорится на сайте 86.ru.
Портал 72.ru сообщил, что обыски прошли у корреспондента редакции Артура Галиева, у него также были изъяты компьютер, телефон и флешки.
В главном управлении МВД по Тюменской области
пока не стали комментировать ситуацию.
*Признан физлицом, выполняющим функции иноагента