https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842113732.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Взрывы слышны в Ивано-Франковске на Украине, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:25

2022-12-29T10:25

2022-12-29T10:41

ивано-франковск

украина

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768070588_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0feb3cff3766da13ea00c9f24120e632.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Ивано-Франковске на Украине, сообщает украинский телеканал "Прямой".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов."Взрывы в Ивано-Франковске", - сообщает "Прямой" в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842115255.html

ивано-франковск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ивано-франковск, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, в мире