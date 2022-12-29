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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842113732.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске
Взрывы слышны в Ивано-Франковске на Украине, сообщает украинский телеканал "Прямой". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:25
2022-12-29T10:41
ивано-франковск
украина
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Ивано-Франковске на Украине, сообщает украинский телеканал "Прямой".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов."Взрывы в Ивано-Франковске", - сообщает "Прямой" в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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ивано-франковск, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, в мире
Ивано-Франковск, Украина, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, В мире
10:25 29.12.2022 (обновлено: 10:41 29.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по пустой улице в Ивано-Франковске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Ивано-Франковске на Украине, сообщает украинский телеканал "Прямой".
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
"Взрывы в Ивано-Франковске", - сообщает "Прямой" в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Одесса - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
10:31Специальная военная операция на Украине
В Одессе после сообщений о взрывах пропали свет и вода
 
Специальная военная операция на УкраинеИвано-ФранковскУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВ мире
 
 
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