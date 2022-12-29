https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842111855.html

Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов

Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 29.12.2022

Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в украинской столице было несколько взрывов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:19

2022-12-29T10:19

2022-12-29T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

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денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в украинской столице было несколько взрывов. "Несколько взрывов в столице", - написал Кличко в телеграм-канале. Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф