https://ria.ru/20221229/vzryvy-1842111855.html
Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов
Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 29.12.2022
Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в украинской столице было несколько взрывов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:19
2022-12-29T10:19
2022-12-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в украинской столице было несколько взрывов. "Несколько взрывов в столице", - написал Кличко в телеграм-канале. Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/svet-1842098262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
10:19 29.12.2022 (обновлено: 11:32 29.12.2022)
Кличко подтвердил, что в Киеве прогремело несколько взрывов
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в украинской столице прогремело несколько взрывов