https://ria.ru/20221229/vzryv-1842295716.html

В Харькове снова прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Харькове снова прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2022

В Харькове снова прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв снова прогремел в Харькове, сообщили в четверг украинские СМИ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:45

2022-12-29T17:45

2022-12-29T17:45

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денис шмыгаль

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слободской район

украина

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрыв снова прогремел в Харькове, сообщили в четверг украинские СМИ. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. "В Харькове снова прозвучал взрыв - в третий раз за день, сообщают корреспонденты Суспильного", - говорится в сообщении в Telegram-канале украинского издания "Суспильне" ("Общественное"). Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в области снова объявлена воздушная тревога. Ранее в четверг в Харькове несколько раз сообщали о поражении инфраструктурных объектов. Метрополитен города дважды приостанавливал работу. Мэр города Игорь Терехов сообщал о взрывах в Индустриальном и Слободском районах Харькова. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

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слободской район

украина

харьков

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в мире, технологии, денис шмыгаль, владимир зеленский, слободской район, украина, харьков, вооруженные силы рф