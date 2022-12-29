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В Афганистане в районе мечети прогремел взрыв
В Афганистане в районе мечети прогремел взрыв - РИА Новости, 29.12.2022
В Афганистане в районе мечети прогремел взрыв
Взрыв в районе мечети произошел в городе Талукан, столице афганской провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:34
2022-12-29T12:34
2022-12-29T12:34
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрыв в районе мечети произошел в городе Талукан, столице афганской провинции Тахар на северо-востоке Афганистана, сообщили РИА Новости местные жители. "Жители провинции Тахар сообщают, что слышали громкий взрыв в городе Талукан, столице провинции... Взрыв произошел в районе мечети", - рассказали местные жители. Информации о характере, точном местоположении и количестве жертв взрыва пока нет. Кроме того, правительство "Талибан"* еще не прокомментировало эту ситуацию.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, тахар, талибан, оон
В мире, Афганистан, Тахар, Талибан, ООН
В Афганистане в районе мечети прогремел взрыв
Жители сообщили о взрыве в афганском городе Талукан возле мечети