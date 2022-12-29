https://ria.ru/20221229/vzryv-1842115123.html

Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе - РИА Новости, 29.12.2022

Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:31

2022-12-29T10:31

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

слободской район

харьков

страна.ua

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. "В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о взрывах в Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html

слободской район

харьков

украина

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, слободской район, харьков, страна.ua, вооруженные силы рф, украина