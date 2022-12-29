https://ria.ru/20221229/vzryv-1842115123.html
Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе
Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе - РИА Новости, 29.12.2022
Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:31
2022-12-29T10:31
2022-12-29T10:31
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе. Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. "В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о взрывах в Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, слободской район, харьков, страна.ua, вооруженные силы рф, украина
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Слободской район, Харьков, Страна.ua, Вооруженные силы РФ, Украина
Власти Харькова сообщили о серии взрывов в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил
о серии взрывов в городе.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
"В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" также сообщило о взрывах в Николаеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.