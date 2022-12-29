https://ria.ru/20221229/vzryv-1842110751.html
СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе
СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе
Еще один сильный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинское местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:16
2022-12-29T10:16
2022-12-29T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один сильный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинское местное издание "Думская".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о двух взрывах в городе."В Одессе прогремел еще один сильный взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Думская".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Страна.ua
10:16 29.12.2022 (обновлено: 10:40 29.12.2022)
СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе
Издание "Думская" сообщило о новом взрыве в Одессе