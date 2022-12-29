https://ria.ru/20221229/vzryv-1842110751.html

СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе

СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ сообщили об еще одном взрыве в Одессе

Еще один сильный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинское местное издание "Думская". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:16

2022-12-29T10:16

2022-12-29T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

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украина

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Еще один сильный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинское местное издание "Думская".Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о двух взрывах в городе."В Одессе прогремел еще один сильный взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Думская".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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в мире, денис шмыгаль, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф, страна.ua