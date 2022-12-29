https://ria.ru/20221229/vzryv-1842101692.html
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прозвучал в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:40
2022-12-29T09:40
2022-12-29T09:50
специальная военная операция на украине
одесса
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владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Одессе, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрыве в Одессе", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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одесса, украина, безопасность, в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Безопасность, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
09:40 29.12.2022 (обновлено: 09:50 29.12.2022)
СМИ сообщили о взрыве в Одессе
СМИ: в Одессе прогремел взрыв