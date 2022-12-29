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В крупнейших украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2022
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:29
2022-12-29T13:21
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
безопасность
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти.По предварительным данным, под Киевом сбили ракету. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в городе прогремели взрывы. Над украинской столицей поднимается столб дыма, "Страна.ua" публикует фото и видео.Взрывы прогремели также в Николаеве, Львове, не менее двух сильных взрывов в Одессе, после них пропали свет и вода.По информации мэра Львова Андрея Садового, около 90% города осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением.Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области работает ПВО.В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html
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в мире, киев, киевская область, безопасность, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Безопасность, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
09:29 29.12.2022 (обновлено: 13:21 29.12.2022)
 
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы

В Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Николаеве прогремели взрывы после ракетных ударов

© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFFКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / DIMITAR DILKOFF
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти.

"Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно — работа ПВО", — говорится в публикациях издания "Страна.ua".

По предварительным данным, под Киевом сбили ракету. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в городе прогремели взрывы.
Над украинской столицей поднимается столб дыма, "Страна.ua" публикует фото и видео.
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Взрывы прогремели также в Николаеве, Львове, не менее двух сильных взрывов в Одессе, после них пропали свет и вода.

"В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется", — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

По информации мэра Львова Андрея Садового, около 90% города осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением.
Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области работает ПВО.
В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьБезопасностьДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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