09:29 29.12.2022 (обновлено: 13:21 29.12.2022)
В крупнейших украинских городах прогремели взрывы
В Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Николаеве прогремели взрывы после ракетных ударов
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти.
"Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно — работа ПВО", — говорится в публикациях издания "Страна.ua".
По предварительным данным, под Киевом сбили ракету. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в городе прогремели взрывы.
Над украинской столицей поднимается столб дыма, "Страна.ua" публикует фото и видео.
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"В городе серия взрывов. Предварительно — прилеты в Слободской район. По каким объектам и есть ли пострадавшие, информация пока уточняется", — написал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
По информации мэра Львова Андрея Садового, около 90% города осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением.
Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области работает ПВО.
В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.