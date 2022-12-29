https://ria.ru/20221229/vzryv-1842099251.html

В крупнейших украинских городах прогремели взрывы

В крупнейших украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2022

В крупнейших украинских городах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:29

2022-12-29T09:29

2022-12-29T13:21

специальная военная операция на украине

в мире

киев

киевская область

безопасность

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве и других крупнейших городах Украины, сообщают украинские СМИ и подтверждают местные власти.По предварительным данным, под Киевом сбили ракету. Мэр Виталий Кличко подтвердил, что в городе прогремели взрывы. Над украинской столицей поднимается столб дыма, "Страна.ua" публикует фото и видео.Взрывы прогремели также в Николаеве, Львове, не менее двух сильных взрывов в Одессе, после них пропали свет и вода.По информации мэра Львова Андрея Садового, около 90% города осталось без света, не ходят трамваи и троллейбусы, возможны перебои с водоснабжением.Кроме того, украинский "5 канал" сообщил, что в Винницкой области работает ПВО.В четверг утром на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

https://ria.ru/20221229/kiev-1842116594.html

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html

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киевская область

украина

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в мире, киев, киевская область, безопасность, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф