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Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842271135.html
Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы
Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы
Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:37
2022-12-29T17:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.В случае гибели при выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях их семьям выплатят пять миллионов рублей. В перечень таких лиц входят:Кроме того, сумму выплатят в случае смерти командированного до истечения одного года со дня возвращения с этих территорий, наступившей в результате увечья или заболевания, полученного при исполнении своих обязанностей.Выплата производится в равных долях супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их — братьям и сестрам.В случае ранения, травмы и контузии пострадавшим гражданским выплатят три миллиона рублей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав страны после проведенных там референдумов. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий.
https://ria.ru/20221229/putin-1842290169.html
https://ria.ru/20221229/ukaz-1842271349.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
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общество, россия, владимир путин, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
16:37 29.12.2022 (обновлено: 17:59 29.12.2022)
 
Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы

Путин подписал указ о выплатах при ранении или гибели командированных новые регионы

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
В случае гибели при выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях их семьям выплатят пять миллионов рублей. В перечень таких лиц входят:
  • граждане, замещающие государственные и муниципальные должности;
  • государственные гражданские и муниципальные служащие;
  • работники, которые замещают должности, не отнесенные к государственной или муниципальной службе;
  • сотрудники организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти;
  • работники иных организаций, которые участвуют в работах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.
Кроме того, сумму выплатят в случае смерти командированного до истечения одного года со дня возвращения с этих территорий, наступившей в результате увечья или заболевания, полученного при исполнении своих обязанностей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:26
Путин одобрил включение представителей новых регионов в Общественную палату
Выплата производится в равных долях супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их — братьям и сестрам.
В случае ранения, травмы и контузии пострадавшим гражданским выплатят три миллиона рублей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав страны после проведенных там референдумов. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 16:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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