16:37 29.12.2022 (обновлено: 17:59 29.12.2022)
Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы
Путин подписал указ о выплатах при ранении или гибели командированных новые регионы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
В случае гибели при выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях их семьям выплатят пять миллионов рублей. В перечень таких лиц входят:
- —граждане, замещающие государственные и муниципальные должности;
- —государственные гражданские и муниципальные служащие;
- —работники, которые замещают должности, не отнесенные к государственной или муниципальной службе;
- —сотрудники организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти;
- —работники иных организаций, которые участвуют в работах по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.
Кроме того, сумму выплатят в случае смерти командированного до истечения одного года со дня возвращения с этих территорий, наступившей в результате увечья или заболевания, полученного при исполнении своих обязанностей.
Выплата производится в равных долях супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их — братьям и сестрам.
В случае ранения, травмы и контузии пострадавшим гражданским выплатят три миллиона рублей.
В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав страны после проведенных там референдумов. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий.