https://ria.ru/20221229/vyplaty-1842271135.html

Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы

Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы - РИА Новости, 29.12.2022

Путин подписал указ о соцгарантиях для командированных в новые регионы

Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:37

2022-12-29T16:37

2022-12-29T17:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о социальных гарантиях для командированных в новые российские регионы, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.В случае гибели при выполнении задач в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях их семьям выплатят пять миллионов рублей. В перечень таких лиц входят:Кроме того, сумму выплатят в случае смерти командированного до истечения одного года со дня возвращения с этих территорий, наступившей в результате увечья или заболевания, полученного при исполнении своих обязанностей.Выплата производится в равных долях супругу или супруге, родителям, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям-студентам очной формы обучения до 23 лет, иждивенцам и опекунам, а при отсутствии их — братьям и сестрам.В случае ранения, травмы и контузии пострадавшим гражданским выплатят три миллиона рублей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав страны после проведенных там референдумов. Владимир Путин и главы регионов подписали в Кремле договоры о принятии новых территорий.

https://ria.ru/20221229/putin-1842290169.html

https://ria.ru/20221229/ukaz-1842271349.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, херсонская область , луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область