https://ria.ru/20221229/vsu-1842224273.html

Украинский комбат под Угледаром пожаловался на нехватку минометов

Украинский комбат под Угледаром пожаловался на нехватку минометов - РИА Новости, 29.12.2022

Украинский комбат под Угледаром пожаловался на нехватку минометов

Командир украинского батальона Назарий Кишак пожаловался британской газете Times, что у него в семь раз меньше минометов в районе Угледара (Донецкая Народная... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:50

2022-12-29T14:50

2022-12-29T14:50

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Командир украинского батальона Назарий Кишак пожаловался британской газете Times, что у него в семь раз меньше минометов в районе Угледара (Донецкая Народная Республика), чем у российских сил. "Соотношение минометов 1:7 в пользу русских. Я не уверен, что мы сможем их сдержать, потому что у нас недостаточно артиллерии. Нам также очень мешает грязь", - сообщил газете Кишак, командир 48-го стрелкового батальона 72-й мотострелковой бригады войск Украины. По его словам, именно из-за грязи вход и выход из Угледара "невероятно затруднены" для солдат. "Я считаю, что из-за грязи нам пока не стоит начинать наступление. Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того?" - поделился Кишак своими переживаниями с Times. В среду Минобороны России сообщало, что ВС РФ в районе Угледара за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники. Идут плотные бои. В целом, ВС РФ увеличили активность продвижения на донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение населенных пунктов Павловка, Опытное, Майорск. Это открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.

https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр