https://ria.ru/20221229/vsu-1842181189.html

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:18

2022-12-29T13:18

2022-12-29T13:29

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а также две группы диверсантов в ДНР и в Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Времевки в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины