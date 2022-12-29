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ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vsu-1842181189.html
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:18
2022-12-29T13:29
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а также две группы диверсантов в ДНР и в Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Времевки в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
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россия, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
13:18 29.12.2022 (обновлено: 13:29 29.12.2022)
 
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а также две группы диверсантов в ДНР и в Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Времевки в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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