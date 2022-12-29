https://ria.ru/20221229/vsu-1842181189.html
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.12.2022
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:18
2022-12-29T13:18
2022-12-29T13:29
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. ВС РФ на южно-донецком направлении за сутки уничтожили до 30 украинских военных и шесть единиц техники в районе Владимировки, Павловки и Великой Новоселки, а также две группы диверсантов в ДНР и в Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Времевки в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb55b8310aa65f08396cf8f26837b0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
13:18 29.12.2022 (обновлено: 13:29 29.12.2022)
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Южнодонецком направлении