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Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД
Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД - РИА Новости, 29.12.2022
Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД
Пока нет подтверждения по поводу встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но Москва в позитивном ключе... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
россия
турция
москва
сергей лавров
мевлют чавушоглу
мария захарова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пока нет подтверждения по поводу встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но Москва в позитивном ключе рассматривает предложения Турции о контактах с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Турции заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой в ближайшее время. "О деталях (встречи глав МИД России и Турции - ред.) у меня нет информации, равно как и нет информации о подтверждении какого-либо мероприятия. Но я могу сказать, что у нас с Турцией поддерживается плотный диалог, и мы в позитивном ключе рассматриваем конкретное предложение турецкой стороны о последующих контактах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, сергей лавров, мевлют чавушоглу, мария захарова
Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Мария Захарова
Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД
Захарова: Москва в позитивном ключе рассматривает предложения Турции о контактах с Россией