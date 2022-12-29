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Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД

Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД - РИА Новости, 29.12.2022

Россия поддерживает инициативу о встрече Лаврова и Чавушоглу, заявили в МИД

Пока нет подтверждения по поводу встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но Москва в позитивном ключе... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

россия

турция

москва

сергей лавров

мевлют чавушоглу

мария захарова

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пока нет подтверждения по поводу встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, но Москва в позитивном ключе рассматривает предложения Турции о контактах с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МИД Турции заявил, что рассчитывает на переговоры с российским коллегой в ближайшее время. "О деталях (встречи глав МИД России и Турции - ред.) у меня нет информации, равно как и нет информации о подтверждении какого-либо мероприятия. Но я могу сказать, что у нас с Турцией поддерживается плотный диалог, и мы в позитивном ключе рассматриваем конкретное предложение турецкой стороны о последующих контактах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

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россия

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, москва, сергей лавров, мевлют чавушоглу, мария захарова