https://ria.ru/20221229/vorota-1842209694.html
В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб
В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб - РИА Новости, 29.12.2022
В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб
Открывающиеся автоматические ворота прижали поскользнувшегося ребенка лицом в сугроб в Чебоксарах, с мальчиком все в порядке, сообщил глава администрации города РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:12
2022-12-29T14:12
2022-12-29T14:29
происшествия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Открывающиеся автоматические ворота прижали поскользнувшегося ребенка лицом в сугроб в Чебоксарах, с мальчиком все в порядке, сообщил глава администрации города Денис Спирин. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, как ребенок с рюкзачком, поскользнувшись, падает перед открывающимися воротами во дворе, и его медленно вдавливает ими в сугроб лицом вниз. Оказавшемуся в опасной ловушке мальчику помог подняться прохожий. В комментариях под видео жители микрорайона пишут, что "в этом месте сплошной лёд" и любой может попасть в такую же ситуацию. "Многих привел в негодование случай, произошедший сегодня утром с мальчиком в микрорайоне Благовещенский. По моему поручению проведена проверка фактов, приведших к данному инциденту. Согласен, случай вопиющий. В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к "тропинкам" у распашных ворот", - написал Спирин в своем телеграм-канале. Он добавил, что "с ребенком всё в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась".
https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чебоксары, Чувашская Республика (Чувашия)
14:12 29.12.2022 (обновлено: 14:29 29.12.2022)
В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб
В Чебоксарах открывающиеся автоматические ворота прижали ребенка лицом к сугробу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости.
Открывающиеся автоматические ворота прижали поскользнувшегося ребенка лицом в сугроб в Чебоксарах, с мальчиком все в порядке, сообщил
глава администрации города Денис Спирин.
Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, как ребенок с рюкзачком, поскользнувшись, падает перед открывающимися воротами во дворе, и его медленно вдавливает ими в сугроб лицом вниз. Оказавшемуся в опасной ловушке мальчику помог подняться прохожий. В комментариях под видео жители микрорайона пишут, что "в этом месте сплошной лёд" и любой может попасть в такую же ситуацию.
"Многих привел в негодование случай, произошедший сегодня утром с мальчиком в микрорайоне Благовещенский. По моему поручению проведена проверка фактов, приведших к данному инциденту. Согласен, случай вопиющий. В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к "тропинкам" у распашных ворот", - написал Спирин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что "с ребенком всё в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась".