https://ria.ru/20221229/vorota-1842209694.html

В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб

В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб - РИА Новости, 29.12.2022

В Чебоксарах автоматические ворота вдавили ребенка лицом в сугроб

Открывающиеся автоматические ворота прижали поскользнувшегося ребенка лицом в сугроб в Чебоксарах, с мальчиком все в порядке, сообщил глава администрации города РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:12

2022-12-29T14:12

2022-12-29T14:29

происшествия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40695/42/406954206_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ebfb5095602a578eec362676265a5299.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Открывающиеся автоматические ворота прижали поскользнувшегося ребенка лицом в сугроб в Чебоксарах, с мальчиком все в порядке, сообщил глава администрации города Денис Спирин. Ранее в местных соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, как ребенок с рюкзачком, поскользнувшись, падает перед открывающимися воротами во дворе, и его медленно вдавливает ими в сугроб лицом вниз. Оказавшемуся в опасной ловушке мальчику помог подняться прохожий. В комментариях под видео жители микрорайона пишут, что "в этом месте сплошной лёд" и любой может попасть в такую же ситуацию. "Многих привел в негодование случай, произошедший сегодня утром с мальчиком в микрорайоне Благовещенский. По моему поручению проведена проверка фактов, приведших к данному инциденту. Согласен, случай вопиющий. В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к "тропинкам" у распашных ворот", - написал Спирин в своем телеграм-канале. Он добавил, что "с ребенком всё в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась".

https://ria.ru/20221229/petarda-1842175918.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чебоксары, чувашская республика (чувашия)