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ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/vks-1842181032.html
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2022
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:17
2022-12-29T13:25
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
су-24
ми-8 амтш
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221226/bomby-1840889525.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25, су-24, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25, Су-24, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
13:17 29.12.2022 (обновлено: 13:25 29.12.2022)
 
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииСу-25Су-24Ми-8 АМТШБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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