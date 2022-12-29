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ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2022
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:17
2022-12-29T13:17
2022-12-29T13:25
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
су-24
ми-8 амтш
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221226/bomby-1840889525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:17 29.12.2022 (обновлено: 13:25 29.12.2022)
ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета
Минобороны: ВКС России за сутки сбили украинские Су-24, Су-25 и два вертолета Ми-8