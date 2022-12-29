https://ria.ru/20221229/vks-1842181032.html

ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 29.12.2022

ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета

Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:17

2022-12-29T13:17

2022-12-29T13:25

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

су-24

ми-8 амтш

безопасность

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c03d7858e8c8d7069de7e02967eefd5.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-25 и Су-24 и два вертолета Ми-8 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Суворов и Орловка Донецкой народной республики сбиты два украинских вертолета Ми-8", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221226/bomby-1840889525.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, воздушно-космические силы россии, су-25, су-24, ми-8 амтш, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины