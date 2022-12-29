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Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией
Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2022
Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией
Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии, соответствующее постановление... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:24
2022-12-29T11:24
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года", - говорится в документе. Проект закона будет внесен в Госдуму.
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визы, россия, белоруссия, госдума рф, в мире, туризм, новости - туризм, правительство рф
Туризм, Визы, Россия, Белоруссия, Госдума РФ, В мире, Туризм, Новости - Туризм, Правительство РФ
11:24 29.12.2022
 
Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией

Правительство одобрило соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства России в Москве
Дом правительства России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года", - говорится в документе.
Проект закона будет внесен в Госдуму.
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