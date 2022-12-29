https://ria.ru/20221229/vizy-1842129201.html

Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией

Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией - РИА Новости, 29.12.2022

Правительство одобрило взаимное признание виз между Россией и Белоруссией

Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии, соответствующее постановление... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:24

2022-12-29T11:24

2022-12-29T11:24

туризм

визы

россия

белоруссия

госдума рф

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839364384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8e9414716beeb931a3243f2ec0c8f60.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. "Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании союзного государства, подписанное в городе Минск 19 июня 2020 года", - говорится в документе. Проект закона будет внесен в Госдуму.

https://ria.ru/20221228/soyuz-1841877346.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, россия, белоруссия, госдума рф, в мире, туризм, новости - туризм, правительство рф