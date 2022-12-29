https://ria.ru/20221229/uscherb-1842345610.html

Минобороны Турции заявило, что не допустит ущерба "сирийским братьям"

Минобороны Турции заявило, что не допустит ущерба "сирийским братьям" - РИА Новости, 29.12.2022

Минобороны Турции заявило, что не допустит ущерба "сирийским братьям"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя итоги встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара не допустит ничего "в РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:34

2022-12-29T20:34

2022-12-29T20:34

в мире

хулуси акар

хакан фидан

турция

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:74:2756:1624_1920x0_80_0_0_c4f4387923862865ffd0dda93b41ea09.jpg

АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя итоги встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара не допустит ничего "в ущерб своим сирийским братьям". Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet. "Как вы знаете, вчера (в среду) я с уважаемым главой Национальной разведки (MİT) Хаканом Фиданом встретились в Москве с главами обороны и разведки РФ и Сирии. Обсудили проблему миграции и борьбу со всеми террористическими элементами. Мы до сегодняшнего дня делали все необходимое для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, настроены продолжать это делать. Хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы делали что-либо в ущерб нашим сирийским братьям, живущим в Турции и Сирии. Мы никогда не допускали и не будем допускать поведения, которое могло бы поставить их в затруднительное положение. Каждый должен знать это и действовать соответственно. Поздравляю сирийских братьев с Новым годом", - приводит слова Акара его пресс-служба.

https://ria.ru/20221228/peregovory-1842061546.html

турция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хулуси акар, хакан фидан, турция, москва, россия