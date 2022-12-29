Минобороны Турции заявило, что не допустит ущерба "сирийским братьям"
Глава Минобороны Акар: Турция не допустит ничего в ущерб сирийским братьям
© AP PhotoМинистр обороны Турции Хулуси Акар
© AP Photo
Министр обороны Турции Хулуси Акар. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя итоги встречи с российским и сирийским коллегами в Москве, заявил, что Анкара не допустит ничего "в ущерб своим сирийским братьям".
Министры обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, обсудив пути разрешения сирийского кризиса, сообщили ранее в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что "по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом". Переговоры глав военных ведомств в Москве стали первыми официальными переговорами Анкары и Дамаска за 11 лет, отметила газета Hürriyet.
"Как вы знаете, вчера (в среду) я с уважаемым главой Национальной разведки (MİT) Хаканом Фиданом встретились в Москве с главами обороны и разведки РФ и Сирии. Обсудили проблему миграции и борьбу со всеми террористическими элементами. Мы до сегодняшнего дня делали все необходимое для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, настроены продолжать это делать. Хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы делали что-либо в ущерб нашим сирийским братьям, живущим в Турции и Сирии. Мы никогда не допускали и не будем допускать поведения, которое могло бы поставить их в затруднительное положение. Каждый должен знать это и действовать соответственно. Поздравляю сирийских братьев с Новым годом", - приводит слова Акара его пресс-служба.
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