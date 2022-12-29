Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями
Кадыров назвал чеченцев, воюющих на стороне Украины, болтунами и предателями
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя.
"(На Украине – ред.) есть блогеры с автоматами. Им дали автомат и дали возможность надеть берет, и они начали говорить то, чего не нужно говорить. Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен – так скажем, вернуть Ичкерию* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ)…, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас, не показали свои батальоны, полки, которые носят великие имена. Я знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии.
Он отметил, что "воинов там нет во главе с Закаевым, там все болтуны". "Если бы они были воинами, они не сбежали бы (за границу – ред.), не оставили бы своих братьев умирать", - добавил Кадыров.
По его мнению, эти люди – "предатели своего народа и ислама". "И их существование у нас в республике будет всегда вредить нам. Поэтому я предлагаю им, чтобы они достойно умерли – приехать на место проведения специальной операции, выбрать точку, и там мы встретимся и разберемся. И пусть они отстаивают свои интересы, а мы будем отстаивать свои", - заявил глава Чечни.
* Запрещенная в России террористическая организация