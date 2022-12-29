https://ria.ru/20221229/ukraina-1842322534.html

Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями

Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:37

2022-12-29T18:37

2022-12-29T18:37

специальная военная операция на украине

общество

рамзан кадыров

украина

россия

чеченская республика (чечня)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя. "(На Украине – ред.) есть блогеры с автоматами. Им дали автомат и дали возможность надеть берет, и они начали говорить то, чего не нужно говорить. Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен – так скажем, вернуть Ичкерию* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ)…, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас, не показали свои батальоны, полки, которые носят великие имена. Я знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии. Он отметил, что "воинов там нет во главе с Закаевым, там все болтуны". "Если бы они были воинами, они не сбежали бы (за границу – ред.), не оставили бы своих братьев умирать", - добавил Кадыров. По его мнению, эти люди – "предатели своего народа и ислама". "И их существование у нас в республике будет всегда вредить нам. Поэтому я предлагаю им, чтобы они достойно умерли – приехать на место проведения специальной операции, выбрать точку, и там мы встретимся и разберемся. И пусть они отстаивают свои интересы, а мы будем отстаивать свои", - заявил глава Чечни.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221024/ichkeriya-1826245618.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, рамзан кадыров, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр