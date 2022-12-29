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Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842322534.html
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:37
2022-12-29T18:37
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
россия
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя. "(На Украине – ред.) есть блогеры с автоматами. Им дали автомат и дали возможность надеть берет, и они начали говорить то, чего не нужно говорить. Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен – так скажем, вернуть Ичкерию* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ)…, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас, не показали свои батальоны, полки, которые носят великие имена. Я знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии. Он отметил, что "воинов там нет во главе с Закаевым, там все болтуны". "Если бы они были воинами, они не сбежали бы (за границу – ред.), не оставили бы своих братьев умирать", - добавил Кадыров. По его мнению, эти люди – "предатели своего народа и ислама". "И их существование у нас в республике будет всегда вредить нам. Поэтому я предлагаю им, чтобы они достойно умерли – приехать на место проведения специальной операции, выбрать точку, и там мы встретимся и разберемся. И пусть они отстаивают свои интересы, а мы будем отстаивать свои", - заявил глава Чечни.* Запрещенная в России террористическая организация
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общество, рамзан кадыров, украина, россия, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, Россия, Чеченская республика (Чечня), Ситуация в ДНР и ЛНР
18:37 29.12.2022
 
Кадыров назвал чеченцев, воюющих за Украину, болтунами и предателями

Кадыров назвал чеченцев, воюющих на стороне Украины, болтунами и предателями

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал болтунами и предателями воюющих на стороне Украины чеченцев и предложил им выяснить правоту на поле боя.
"(На Украине – ред.) есть блогеры с автоматами. Им дали автомат и дали возможность надеть берет, и они начали говорить то, чего не нужно говорить. Если они воины, если они вышли на путь, который им нужен – так скажем, вернуть Ичкерию* ("Чеченская Республика Ичкерия"* - террористическая организация, запрещена в РФ)…, то они должны за это бороться. Мы всегда предлагали им место встречи… Но они что-то нигде не встретили нас, не показали свои батальоны, полки, которые носят великие имена. Я знаю, что у них ничего нет. Сейчас украинские депутаты их заставляют…отстаивать свои интересы", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии.
Он отметил, что "воинов там нет во главе с Закаевым, там все болтуны". "Если бы они были воинами, они не сбежали бы (за границу – ред.), не оставили бы своих братьев умирать", - добавил Кадыров.
По его мнению, эти люди – "предатели своего народа и ислама". "И их существование у нас в республике будет всегда вредить нам. Поэтому я предлагаю им, чтобы они достойно умерли – приехать на место проведения специальной операции, выбрать точку, и там мы встретимся и разберемся. И пусть они отстаивают свои интересы, а мы будем отстаивать свои", - заявил глава Чечни.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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