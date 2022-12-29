https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html
В США переименовали Украину
В США переименовали Украину - РИА Новости, 29.12.2022
В США переименовали Украину
Пользователи Twitter предложили признать Украину американским штатом из-за огромной суммы денег, уже потраченных Вашингтоном на поддержку режима Владимира... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:05
2022-12-29T18:05
2022-12-29T23:32
в мире
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили признать Украину американским штатом из-за огромной суммы денег, уже потраченных Вашингтоном на поддержку режима Владимира Зеленского.Все началось с поста консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл. На днях она спросила в соцсетях, будут ли украинские власти помогать восстанавливать разрушенную снежным штормом инфраструктуру США взамен на западную помощь Киеву. Публикация нашла огромный отклик среди подписчиков. Всего за несколько часов запись набрала десятки тысяч просмотров и тысячи лайков."Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская", — подчеркнул другой комментатор в ответ."До сих пор в голове не укладывается, что американцы защищают страну, которая не входит в НАТО", — поддержал американку предприниматель Ричард Хаммонд."Так и будет. Они вынуждены брать у нас же кредиты по неконкурентным ставкам. Они закупают американский уголь в пять раз дороже рыночной цены", — отметил еще один пользователь под постом.На прошлой неделе Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией и боеприпасами станут законными целями для российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США
18:05 29.12.2022 (обновлено: 23:32 29.12.2022)
В США переименовали Украину
Пользователи Twitter предложили объявить Украину американским штатом
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Пользователи Twitter
предложили признать Украину американским штатом из-за огромной суммы денег, уже потраченных Вашингтоном на поддержку режима Владимира Зеленского.
Все началось с поста консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл. На днях она спросила в соцсетях, будут ли украинские власти помогать восстанавливать разрушенную снежным штормом инфраструктуру США взамен на западную помощь Киеву.
Публикация нашла огромный отклик среди подписчиков. Всего за несколько часов запись набрала десятки тысяч просмотров и тысячи лайков.
"Может, мы что-то пропустили и Украина давно уже американский штат", — согласился с Гэбриэл один из пользователей.
"Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская", — подчеркнул другой комментатор в ответ.
"До сих пор в голове не укладывается, что американцы защищают страну, которая не входит в НАТО", — поддержал американку предприниматель Ричард Хаммонд.
"Так и будет. Они вынуждены брать у нас же кредиты по неконкурентным ставкам. Они закупают американский уголь в пять раз дороже рыночной цены", — отметил еще один пользователь под постом.
"Наша инфраструктура — результат нашего нежелания инвестировать в Соединенные Штаты", — резюмировала подписчица с ником Milquetoast.
На прошлой неделе Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией и боеприпасами станут законными целями для российских военнослужащих.