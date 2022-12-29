https://ria.ru/20221229/ukraina-1842310767.html

В США переименовали Украину

В США переименовали Украину - РИА Новости, 29.12.2022

В США переименовали Украину

Пользователи Twitter предложили признать Украину американским штатом из-за огромной суммы денег, уже потраченных Вашингтоном на поддержку режима Владимира... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:05

2022-12-29T18:05

2022-12-29T23:32

в мире

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили признать Украину американским штатом из-за огромной суммы денег, уже потраченных Вашингтоном на поддержку режима Владимира Зеленского.Все началось с поста консервативной активистки и журналистки Бриджит Гэбриэл. На днях она спросила в соцсетях, будут ли украинские власти помогать восстанавливать разрушенную снежным штормом инфраструктуру США взамен на западную помощь Киеву. Публикация нашла огромный отклик среди подписчиков. Всего за несколько часов запись набрала десятки тысяч просмотров и тысячи лайков."Инфраструктура моей страны гораздо хуже, чем украинская", — подчеркнул другой комментатор в ответ."До сих пор в голове не укладывается, что американцы защищают страну, которая не входит в НАТО", — поддержал американку предприниматель Ричард Хаммонд."Так и будет. Они вынуждены брать у нас же кредиты по неконкурентным ставкам. Они закупают американский уголь в пять раз дороже рыночной цены", — отметил еще один пользователь под постом.На прошлой неделе Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией и боеприпасами станут законными целями для российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, сша