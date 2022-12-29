https://ria.ru/20221229/ukraina-1842286253.html

Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий

Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий - РИА Новости, 29.12.2022

Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий

Поддержка киевского режима со стороны Запада не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:16

2022-12-29T17:16

2022-12-29T18:56

в мире

сергей нарышкин

владимир путин

украина

львовская область

польша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted."Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется", — поделился мнением военный.По словам Макгрегора, попытки Белого дома и европейских лидеров спасти положение Владимира Зеленского обречены на провал. НАТО "закидывает" киевский режим "всем подряд", однако эти вооружения ВСУ не могут адаптировать под свою систему, что препятствует их применению.В ноябре директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

https://ria.ru/20221229/ssha-1842240614.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842122093.html

украина

львовская область

польша

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в мире, сергей нарышкин, владимир путин, украина, львовская область, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато