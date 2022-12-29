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Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий - РИА Новости, 29.12.2022
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Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий
Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий - РИА Новости, 29.12.2022
Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий
Поддержка киевского режима со стороны Запада не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:16
2022-12-29T18:56
в мире
сергей нарышкин
владимир путин
украина
львовская область
польша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted."Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется", — поделился мнением военный.По словам Макгрегора, попытки Белого дома и европейских лидеров спасти положение Владимира Зеленского обречены на провал. НАТО "закидывает" киевский режим "всем подряд", однако эти вооружения ВСУ не могут адаптировать под свою систему, что препятствует их применению.В ноябре директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html
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львовская область
польша
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в мире, сергей нарышкин, владимир путин, украина, львовская область, польша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато
В мире, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Украина, Львовская область, Польша, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО
17:16 29.12.2022 (обновлено: 18:56 29.12.2022)
 
Американский полковник предрек Украине потерю новых территорий

Американский полковник Макгрегор заявил, что от Украины почти ничего не останется

© AP Photo / LibkosУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинский военный в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Поддержка киевского режима со стороны Запада не поможет спасти Украину от поражения и потери новых территорий, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.
"Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход, от Украины почти ничего не останется", — поделился мнением военный.
Артиллерийский расчет гаубицы Гиацинт вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:15Специальная военная операция на Украине
"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины
По словам Макгрегора, попытки Белого дома и европейских лидеров спасти положение Владимира Зеленского обречены на провал. НАТО "закидывает" киевский режим "всем подряд", однако эти вооружения ВСУ не могут адаптировать под свою систему, что препятствует их применению.

"Мы больше не можем скрывать катастрофическое положение украинской армии на полях сражений", — подытожил эксперт.

В ноябре директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил в интервью РИА Новости, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли.
По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
В США описали будущее Украины цитатой Толстого
По данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:57
Журналист Asia Times назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ
 
В миреСергей НарышкинВладимир ПутинУкраинаЛьвовская областьПольшаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТО
 
 
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