https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html

В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж

В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж - РИА Новости, 29.12.2022

В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж

Канал переправки уклонистов с Украины в Европу был ликвидирован в результате совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и молдавской Службы... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:07

2022-12-29T17:07

2022-12-29T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

молдавия

европа

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Канал переправки уклонистов с Украины в Европу был ликвидирован в результате совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и молдавской Службы информации и безопасности, сообщили в четверг в СБУ. "СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонистов в Евросоюз", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, мужчин призывного возраста переправляли на территории Молдавии через Винницкую и Черновецкую области Украины. Один из маршрутов предполагал переправу на лодках через реку, протекающую по границе государств. Стоимость услуг составляла от 4,5 тысяч долларов и зависела от срочности выезда и региона проживания клиента. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет на период действия военного положения запрещён.

https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html

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молдавия

европа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, молдавия, европа, ситуация в днр и лнр