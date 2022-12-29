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В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842282932.html
В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж
В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж - РИА Новости, 29.12.2022
В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж
Канал переправки уклонистов с Украины в Европу был ликвидирован в результате совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и молдавской Службы... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:07
2022-12-29T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
молдавия
европа
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Канал переправки уклонистов с Украины в Европу был ликвидирован в результате совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и молдавской Службы информации и безопасности, сообщили в четверг в СБУ. "СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонистов в Евросоюз", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, мужчин призывного возраста переправляли на территории Молдавии через Винницкую и Черновецкую области Украины. Один из маршрутов предполагал переправу на лодках через реку, протекающую по границе государств. Стоимость услуг составляла от 4,5 тысяч долларов и зависела от срочности выезда и региона проживания клиента. Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет на период действия военного положения запрещён.
https://ria.ru/20221214/petitsiya-1838700604.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, молдавия, европа, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Молдавия, Европа, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:07 29.12.2022
 
В СБУ заявили о ликвидации еще одного канала переправки уклонистов за рубеж

СБУ заявила о ликвидации международного канала переправки уклонистов в Евросоюз

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Канал переправки уклонистов с Украины в Европу был ликвидирован в результате совместной операции Службы безопасности Украины (СБУ) и молдавской Службы информации и безопасности, сообщили в четверг в СБУ.
"СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы: ликвидирован международный канал побега уклонистов в Евросоюз", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
По данным ведомства, мужчин призывного возраста переправляли на территории Молдавии через Винницкую и Черновецкую области Украины. Один из маршрутов предполагал переправу на лодках через реку, протекающую по границе государств. Стоимость услуг составляла от 4,5 тысяч долларов и зависела от срочности выезда и региона проживания клиента.
Действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине в ноябре было продлено до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет на период действия военного положения запрещён.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 18:51Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныМолдавияЕвропаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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