https://ria.ru/20221229/ukraina-1842253600.html

Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони

Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони - РИА Новости, 29.12.2022

Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:00

2022-12-29T16:00

2022-12-29T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

джорджа мелони

украина

россия

италия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на населении РФ. "Исторически между Италией и Россией существуют старые и крепкие культурные отношения. Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" - ред). Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на российский народ", - заявила она на пресс-конференции по итогам года. Мелони подчеркнула, что выбор политиков "не обязательно" должен отражаться на населении, которое они представляют, но в случае с Россией и конфликтом на Украине он представляет собой "нарушение международного права". "Если бы международное сообщество приняло этот выбор, то он бы обрушил всю конструкцию нашей международной юридической крепости. Принцип, который Россия хочет провести при помощи вторжения на Украину, заключается в том, что кто сильнее в военном отношении, тот может вторгнуться к соседу. Это неприемлемо для Италии", - сказала премьер Италии. "Я понимаю, что итальянским компаниям и гражданам может не хватать российского туризма, поездок в Россию, но есть вещи, которые не могут склониться перед нашими желаниями. Я надеюсь, что рано или поздно российское правительство осознает огромную ошибку, которую совершает, и остановит эту необъяснимую и неприемлемую агрессию. Пока этого не произойдет, мы будем продолжать защищать Украину, ее целостность и суверенитет", - подчеркнула Мелони.

https://ria.ru/20221223/italiya-1840763241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джорджа мелони, украина, россия, италия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии