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Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842253600.html
Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони
Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони - РИА Новости, 29.12.2022
Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони
Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:00
2022-12-29T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
джорджа мелони
украина
россия
италия
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на населении РФ. "Исторически между Италией и Россией существуют старые и крепкие культурные отношения. Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" - ред). Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на российский народ", - заявила она на пресс-конференции по итогам года. Мелони подчеркнула, что выбор политиков "не обязательно" должен отражаться на населении, которое они представляют, но в случае с Россией и конфликтом на Украине он представляет собой "нарушение международного права". "Если бы международное сообщество приняло этот выбор, то он бы обрушил всю конструкцию нашей международной юридической крепости. Принцип, который Россия хочет провести при помощи вторжения на Украину, заключается в том, что кто сильнее в военном отношении, тот может вторгнуться к соседу. Это неприемлемо для Италии", - сказала премьер Италии. "Я понимаю, что итальянским компаниям и гражданам может не хватать российского туризма, поездок в Россию, но есть вещи, которые не могут склониться перед нашими желаниями. Я надеюсь, что рано или поздно российское правительство осознает огромную ошибку, которую совершает, и остановит эту необъяснимую и неприемлемую агрессию. Пока этого не произойдет, мы будем продолжать защищать Украину, ее целостность и суверенитет", - подчеркнула Мелони.
https://ria.ru/20221223/italiya-1840763241.html
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в мире, джорджа мелони, украина, россия, италия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джорджа Мелони, Украина, Россия, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
16:00 29.12.2022
 
Решения Кремля по Украине не должны ложиться на россиян, заявила Мелони

Мелони: решения российских властей по Украине не должны отражаться на россиянах

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 29 дек – РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони считает, что последствия политических решений российского руководства в связи с конфликтом на Украине не должны отражаться на населении РФ.
"Исторически между Италией и Россией существуют старые и крепкие культурные отношения. Поэтому я выступила в защиту театра "Ла Скала", который открыл сезон российской оперой ("Борис Годунов" - ред). Решения, которые принимает российские правительство, не должны ложиться на российский народ", - заявила она на пресс-конференции по итогам года.
Мелони подчеркнула, что выбор политиков "не обязательно" должен отражаться на населении, которое они представляют, но в случае с Россией и конфликтом на Украине он представляет собой "нарушение международного права". "Если бы международное сообщество приняло этот выбор, то он бы обрушил всю конструкцию нашей международной юридической крепости. Принцип, который Россия хочет провести при помощи вторжения на Украину, заключается в том, что кто сильнее в военном отношении, тот может вторгнуться к соседу. Это неприемлемо для Италии", - сказала премьер Италии.
"Я понимаю, что итальянским компаниям и гражданам может не хватать российского туризма, поездок в Россию, но есть вещи, которые не могут склониться перед нашими желаниями. Я надеюсь, что рано или поздно российское правительство осознает огромную ошибку, которую совершает, и остановит эту необъяснимую и неприемлемую агрессию. Пока этого не произойдет, мы будем продолжать защищать Украину, ее целостность и суверенитет", - подчеркнула Мелони.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 11:18
Премьер попросила итальянцев на час в день становиться украинцами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжорджа МелониУкраинаРоссияИталияСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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