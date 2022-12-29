https://ria.ru/20221229/ukraina-1842246684.html
Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда долларов
Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 29.12.2022
Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда долларов
Глава минобороны Британии заявил, что страна выделит Украине в 2023 году 2,7 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:44
2022-12-29T15:44
2022-12-29T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
риши сунак
сергей лавров
россия
великобритания
нато
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава минобороны Британии заявил, что страна выделит Украине в 2023 году 2,7 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер."В финансовом 2023 году мы выделим еще 2,3 миллиарда фунтов (2,7 миллиарда долларов)", - приводит агентство слова министра.По его словам, часть этих денег пойдет на невоенную и гуманитарную помощь.Ранее британский премьер Риши Сунак заявлял, что Великобритания намерена в 2023 году сохранить или увеличить оказываемую Украине военную помощь.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221227/evropa-1841444520.html
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в мире, украина, риши сунак, сергей лавров, россия, великобритания, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Риши Сунак, Сергей Лавров, Россия, Великобритания, НАТО
15:44 29.12.2022 (обновлено: 15:57 29.12.2022)
Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда долларов
Глава Минобороны Уоллес: Великобритания выделит Украине 2,7 миллиарда долларов в 2023 году