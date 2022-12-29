15:15 29.12.2022 (обновлено: 15:56 29.12.2022)
"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины
The American Spectator: администрация Байдена сомневается в возможности победы Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Артиллерийский расчет гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США стали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией, написал обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для The American Spectator.
По его мнению, эскалацию ситуации спровоцировала роковая ошибка Вашингтона начать расширение НАТО на восток.
"По сути, администрация Байдена призывает Украину продолжать военные действия, хотя она сама не верит в то, что у Киева есть шанс на победу", — отметил Семпа.
Автор статьи отметил, что громкие слова американских политиков о судьбоносном значении исхода украинского кризиса направлены на то, чтобы заручиться поддержкой для увеличения помощи Владимиру Зеленскому.
Семпа подчеркнул, что предложения нарастить военный арсенал ВСУ — это безответственная риторика, которая может иметь опасные последствия. При этом даже "ястребы" избегают призывов направить в зону боевых действий силы НАТО.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.