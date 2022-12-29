https://ria.ru/20221229/ukraina-1842236732.html

"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины

"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины - РИА Новости, 29.12.2022

"Роковая ошибка". В США признали неизбежность поражения Украины

США стали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией, написал обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для The American Spectator. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:15

2022-12-29T15:15

2022-12-29T15:56

в мире

украина

киев

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840208361_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_35cc52e8396c623f393b8843aa941a12.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США стали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией, написал обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для The American Spectator.По его мнению, эскалацию ситуации спровоцировала роковая ошибка Вашингтона начать расширение НАТО на восток.Автор статьи отметил, что громкие слова американских политиков о судьбоносном значении исхода украинского кризиса направлены на то, чтобы заручиться поддержкой для увеличения помощи Владимиру Зеленскому. Семпа подчеркнул, что предложения нарастить военный арсенал ВСУ — это безответственная риторика, которая может иметь опасные последствия. При этом даже "ястребы" избегают призывов направить в зону боевых действий силы НАТО.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842170640.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html

украина

киев

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский, владимир путин, россия, сша