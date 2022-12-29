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Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России - РИА Новости, 29.12.2022
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. "Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.
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в мире, дмитрий кулеба, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:00 29.12.2022
 
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России

Кулеба заявил, что нейтралитет по ситуации на Украине равноценен поддержке России

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России.
"Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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