https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России - РИА Новости, 29.12.2022

Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:00

2022-12-29T14:00

2022-12-29T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. "Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.

https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833638157.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр