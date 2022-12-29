https://ria.ru/20221229/ukraina-1842205916.html
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России - РИА Новости, 29.12.2022
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:00
2022-12-29T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
мид украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_563126f4b0b9abe441c5630dc0540f3b.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции по ситуации на Украине, встают на сторону России. "Притворяться "нейтральным" равноценно тому, что встать на сторону России", - написал Кулеба в своем аккаунте в Twitter. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции заявлена как освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, если Киев проявит соответствующую готовность.
https://ria.ru/20221123/shveytsariya-1833638157.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_2b4179a2294127a1d445bdc60385bea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, украина, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба приравнял нейтралитет по ситуации на Украине к поддержке России
Кулеба заявил, что нейтралитет по ситуации на Украине равноценен поддержке России