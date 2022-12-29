На Украине сообщили о существенном повреждении оборудования одной из ТЭС
ДТЭК: оборудование одной из украинских ТЭС существенно повреждено после удара
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине существенно повреждено, сообщили в четверг в украинской энергокомпании ДТЭК.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры.
"В очередной раз обстреляли одну из ТЭС ДТЭК… В результате удара было существенно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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