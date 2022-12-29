https://ria.ru/20221229/ukraina-1842201595.html

На Украине сообщили о существенном повреждении оборудования одной из ТЭС

На Украине сообщили о существенном повреждении оборудования одной из ТЭС - РИА Новости, 29.12.2022

На Украине сообщили о существенном повреждении оборудования одной из ТЭС

Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине существенно повреждено, сообщили в четверг в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:52

2022-12-29T13:52

2022-12-29T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дтэк

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине существенно повреждено, сообщили в четверг в украинской энергокомпании ДТЭК. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от 2 до 5 часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дтэк