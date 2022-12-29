https://ria.ru/20221229/ukraina-1842170640.html

Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 29.12.2022

Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:56

2022-12-29T12:56

2022-12-29T13:17

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy."Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе…" — уточнил эксперт.Он предположил, что Украина в 2023 году столкнется с новыми разрушениями. При этом Уолт не исключил проведения мирных переговоров, но рассчитывать на то, что они приведут к результату, не стоит. В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом несколькими месяцами ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. В Москве, в свою очередь, неоднократно говорили об открытости к диалогу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html

https://ria.ru/20221229/zelenskiy-1842151959.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин