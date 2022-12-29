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Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
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Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине
Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине - РИА Новости, 29.12.2022
Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине
США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:56
2022-12-29T13:17
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy."Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе…" — уточнил эксперт.Он предположил, что Украина в 2023 году столкнется с новыми разрушениями. При этом Уолт не исключил проведения мирных переговоров, но рассчитывать на то, что они приведут к результату, не стоит. В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".При этом несколькими месяцами ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. В Москве, в свою очередь, неоднократно говорили об открытости к диалогу.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221229/putin-1842107493.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин
12:56 29.12.2022 (обновлено: 13:17 29.12.2022)
 
Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине

Американский профессор Уолт: США недооценили вероятность провала на Украине в 2023 году

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.

"Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе…" — уточнил эксперт.
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Он предположил, что Украина в 2023 году столкнется с новыми разрушениями. При этом Уолт не исключил проведения мирных переговоров, но рассчитывать на то, что они приведут к результату, не стоит.
"Это будет затяжной и болезненный тупик для обеих сторон, когда ни одна из них пока не желает идти на компромисс и когда мирные переговоры, даже если они начнутся неофициально, косвенно или лицом к лицу, будут продвигаться очень тяжело", — подытожил профессор.
В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом несколькими месяцами ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. В Москве, в свою очередь, неоднократно говорили об открытости к диалогу.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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