12:56 29.12.2022 (обновлено: 13:17 29.12.2022)
Американский профессор указал на деталь, знаменующую провал США на Украине
Американский профессор Уолт: США недооценили вероятность провала на Украине в 2023 году
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. США недооценивают угрозу провала на Украине в 2023 году, рассказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.
"Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе…" — уточнил эксперт.
"Я беспокоюсь, что, поддерживая Киев и надеясь на наилучший исход, мы недооцениваем вероятность того, что через год Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы украинских войск окажутся на исходе…" — уточнил эксперт.
Он предположил, что Украина в 2023 году столкнется с новыми разрушениями. При этом Уолт не исключил проведения мирных переговоров, но рассчитывать на то, что они приведут к результату, не стоит.
"Это будет затяжной и болезненный тупик для обеих сторон, когда ни одна из них пока не желает идти на компромисс и когда мирные переговоры, даже если они начнутся неофициально, косвенно или лицом к лицу, будут продвигаться очень тяжело", — подытожил профессор.
В начале ноября Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
При этом несколькими месяцами ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским руководством. В Москве, в свою очередь, неоднократно говорили об открытости к диалогу.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.