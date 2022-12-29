GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии
Global Times: драматическое выступление Зеленского в США говорит об отчаянии Киева
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times.
Об отчаянии Киева, как отметили в издании, говорит его "драматическое представление" перед Конгрессом в Вашингтоне.
"Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, по мере затягивания конфликта это становится все труднее, поскольку многие проблемы в самих Штатах "неизбежно отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса".
"Недавние промежуточные выборы стали наглядным проявлением этого вызова – в предвыборной кампании Украина не попала даже в десятку главных политических вопросов", — указали в издании.
На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.