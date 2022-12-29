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GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии - РИА Новости, 29.12.2022
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GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии
GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии - РИА Новости, 29.12.2022
GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии
Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:24
2022-12-29T12:24
в мире
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украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times.Об отчаянии Киева, как отметили в издании, говорит его "драматическое представление" перед Конгрессом в Вашингтоне.По словам автора статьи, по мере затягивания конфликта это становится все труднее, поскольку многие проблемы в самих Штатах "неизбежно отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса"."Недавние промежуточные выборы стали наглядным проявлением этого вызова – в предвыборной кампании Украина не попала даже в десятку главных политических вопросов", — указали в издании.На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, киев, нато, россия, политика
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, США, Украина, Киев, НАТО, Россия, Политика
12:24 29.12.2022
 
GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии

Global Times: драматическое выступление Зеленского в США говорит об отчаянии Киева

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times.
Об отчаянии Киева, как отметили в издании, говорит его "драматическое представление" перед Конгрессом в Вашингтоне.
"Настоящая проблема Зеленского не в том, чтобы убедить политический истеблишмент США продолжать поддерживать Киев, а в том, чтобы сохранить украинский нарратив в центре внимания американской общественности", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, по мере затягивания конфликта это становится все труднее, поскольку многие проблемы в самих Штатах "неизбежно отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса".
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"Недавние промежуточные выборы стали наглядным проявлением этого вызова – в предвыборной кампании Украина не попала даже в десятку главных политических вопросов", — указали в издании.
На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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