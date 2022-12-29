https://ria.ru/20221229/ukraina-1842155077.html

GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии

GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии - РИА Новости, 29.12.2022

GT: Зеленский одним действием намекнул, что Киев в отчаянии

Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:24

2022-12-29T12:24

2022-12-29T12:24

в мире

владимир зеленский

джо байден

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нато

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить украинский вопрос в центре внимания американской общественности, пишет Global Times.Об отчаянии Киева, как отметили в издании, говорит его "драматическое представление" перед Конгрессом в Вашингтоне.По словам автора статьи, по мере затягивания конфликта это становится все труднее, поскольку многие проблемы в самих Штатах "неизбежно отодвигают украинский кризис на обочину американского общественного дискурса"."Недавние промежуточные выборы стали наглядным проявлением этого вызова – в предвыборной кампании Украина не попала даже в десятку главных политических вопросов", — указали в издании.На прошлой неделе президент Украины Зеленский полетел в Вашингтон, где встретился с лидером США Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842110313.html

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842122093.html

сша

украина

киев

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, киев, нато, россия, политика