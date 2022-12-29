https://ria.ru/20221229/ukraina-1842133787.html

Греческий адвокат назвал новый закон Украины подтверждением нацизма

Греческий адвокат назвал новый закон Украины подтверждением нацизма - РИА Новости, 29.12.2022

Греческий адвокат назвал новый закон Украины подтверждением нацизма

Новый закон Украины о национальных меньшинствах является расистским, дискриминационным и подтверждает необходимость денацификации Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:37

2022-12-29T11:37

2022-12-29T11:37

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АФИНЫ, 29 дек – РИА Новости. Новый закон Украины о национальных меньшинствах является расистским, дискриминационным и подтверждает необходимость денацификации Украины, заявил РИА Новости известный юрист-криминолог, председатель греческого союза прогрессивных адвокатов Яннис Рахиотис. Он является членом "Греческого клуба друзей Крыма". Верховная Рада Украины приняла 13 декабря новый закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", который нарушает все имеющиеся обязательства этой страны по соблюдению прав. Что касается этнических русских, которые названы в тексте как "идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным на Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором)", то на время действующего на Украине военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ограничиваются практически все их права и свободы, включая право на мирные собрания, получение финансирования, создание совещательных органов при местных администрациях, участие в международной деятельности. "Новые расистские меры против русского населения Украины подтверждают нацистскую основу украинского режима. К сожалению, этими вещами подтверждается необходимость денацификации Украины", - сказал греческий юрист, комментируя закон. По его словам, такая ситуация существует не только на Украине. "Мы не должны забывать, что русские жители являются объектом апартеида и в других странах, в основном в странах Балтии, однако сейчас в связи со столкновениями на Украине между НАТО и Россией теперь еще и во многих-странах членах НАТО", - сказал Рахиотис. "То, что Европейский Союз принимает, но также и продвигает эту расистскую дискриминацию в отношении русских жителей, доказывает, что его декларации за демократию являются пустой бумагой. Это также доказывает, что у блока, который сегодня называется Европейским союзом, есть тесные связи с самыми темными днями европейского прошлого", - заявил Рахиотис.

https://ria.ru/20221226/natsizm-1841533912.html

https://ria.ru/20221229/konflikt-1842115354.html

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825294304.html

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в мире, украина, верховная рада украины, греция