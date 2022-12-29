10:57 29.12.2022 (обновлено: 13:19 29.12.2022)
Китайский журналист назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ
AT: Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя его артиллерию, пишет Asia Times.
Как следует из отчета британского Королевского объединенного института оборонных исследований, на который ссылается автор статьи Габриэль Онрада, около 90 процентов из нескольких тысяч БПЛА, которые ВСУ удалось накопить до начала российской спецоперации, были сбиты к лету, что вынудило Киев запросить дополнительные летательные аппараты у США и НАТО.
"Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести", — уточняется в публикации.
По словам обозревателя, российские войска радиоэлектронной борьбы свели на нет разведывательные преимущества, которые позволяли гораздо меньшим силам украинской артиллерии наносить весомые удары в начале противостояния.
Кроме того, считает автор, ведение украинскими военными огня вслепую значительно усугубляет проблемы с боеприпасами, "подрывая стратегическое терпение США и НАТО в снабжении Украины".
При этом российская армия располагает широким спектром систем РЭБ, пишет журналист. Он перечисляет такие комплексы, как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и другие.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.