https://ria.ru/20221229/ukraina-1842122093.html

Китайский журналист назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ

Китайский журналист назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ - РИА Новости, 29.12.2022

Китайский журналист назвал весомое преимущество российской армии перед ВСУ

Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя его артиллерию, пишет Asia Times. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:57

2022-12-29T10:57

2022-12-29T13:19

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия побеждает в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя его артиллерию, пишет Asia Times.Как следует из отчета британского Королевского объединенного института оборонных исследований, на который ссылается автор статьи Габриэль Онрада, около 90 процентов из нескольких тысяч БПЛА, которые ВСУ удалось накопить до начала российской спецоперации, были сбиты к лету, что вынудило Киев запросить дополнительные летательные аппараты у США и НАТО.По словам обозревателя, российские войска радиоэлектронной борьбы свели на нет разведывательные преимущества, которые позволяли гораздо меньшим силам украинской артиллерии наносить весомые удары в начале противостояния.Кроме того, считает автор, ведение украинскими военными огня вслепую значительно усугубляет проблемы с боеприпасами, "подрывая стратегическое терпение США и НАТО в снабжении Украины".При этом российская армия располагает широким спектром систем РЭБ, пишет журналист. Он перечисляет такие комплексы, как "Красуха", "Москва", "Мурманск-БН", "Борисоглебск" и другие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221229/ukraina-1842110313.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сша, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, безопасность