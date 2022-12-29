https://ria.ru/20221229/ukraina-1842108487.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе
Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщают, что два взрыва прогремели в Харькове и еще два новых взрыва были слышны в Одессе. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:07
2022-12-29T10:07
2022-12-29T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
одесса
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщают, что два взрыва прогремели в Харькове и еще два новых взрыва были слышны в Одессе.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе."Сообщают о двух взрывах в Харькове", - передает украинское агентство УНИАН.Местное издание "Думская" также пишет о двух новых взрывах в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Одесса
10:07 29.12.2022 (обновлено: 10:36 29.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе
"Страна.ua", УНИАН и "Думская" сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщают
, что два взрыва прогремели в Харькове и еще два новых взрыва были слышны в Одессе.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе.
"Сообщают о двух взрывах в Харькове", - передает украинское агентство УНИАН.
Местное издание "Думская" также пишет о двух новых взрывах в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.