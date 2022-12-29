https://ria.ru/20221229/ukraina-1842108487.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове и новых взрывах в Одессе

Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщают, что два взрыва прогремели в Харькове и еще два новых взрыва были слышны в Одессе. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:07

2022-12-29T10:07

2022-12-29T10:36

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги сообщают, что два взрыва прогремели в Харькове и еще два новых взрыва были слышны в Одессе.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. После этого украинское издание "Страна.ua" сообщило, что взрыв прозвучал в Одессе."Сообщают о двух взрывах в Харькове", - передает украинское агентство УНИАН.Местное издание "Думская" также пишет о двух новых взрывах в Одессе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

харьков

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьков, одесса