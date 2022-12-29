https://ria.ru/20221229/ukraina-1842082175.html
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 29.12.2022
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:51
2022-12-29T06:51
2022-12-29T06:59
специальная военная операция на украине
украина
киев
херсонская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Тревога была объявлена в регионах практически одновременно – около 6.30 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221228/donetsk-1842052926.html
украина
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украина, киев, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Херсонская область
06:51 29.12.2022 (обновлено: 06:59 29.12.2022)
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу