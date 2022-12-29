https://ria.ru/20221229/ukraina-1842075318.html

"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины

"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины - РИА Новости, 29.12.2022

"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины

Французский политик Флориан Филиппо осудил новый проект поддержки ЕС Украины. Своей критикой он поделился в Twitter. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:34

2022-12-29T03:34

2022-12-29T10:47

в мире

украина

франция

киев

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо осудил новый проект поддержки ЕС Украины. Своей критикой он поделился в Twitter.Франция, подчеркнул он, будет выплачивать Киеву 300 миллионов евро каждый месяц."Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!" — заключил Филиппо.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев оружием, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221228/energosistema-1841895579.html

украина

франция

киев

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в мире, украина, франция, киев, евросоюз, нато, санкции в отношении россии