Рейтинг@Mail.ru
"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842075318.html
"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины
"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины - РИА Новости, 29.12.2022
"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины
Французский политик Флориан Филиппо осудил новый проект поддержки ЕС Украины. Своей критикой он поделился в Twitter. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:34
2022-12-29T10:47
в мире
украина
франция
киев
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14ddcbced1f74964d776e10b12764c3e.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо осудил новый проект поддержки ЕС Украины. Своей критикой он поделился в Twitter.Франция, подчеркнул он, будет выплачивать Киеву 300 миллионов евро каждый месяц."Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!" — заключил Филиппо.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев оружием, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221228/energosistema-1841895579.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150521/44/1505214492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e32440b780e8647bfc4408bd669af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, киев, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Франция, Киев, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
03:34 29.12.2022 (обновлено: 10:47 29.12.2022)
 
"Тотальный бред!" Французский политик резко высказался о поддержке Украины

Французский политик Филиппо назвал бредом новую программу поддержки Киева со стороны ЕС

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Французский политик Флориан Филиппо осудил новый проект поддержки ЕС Украины. Своей критикой он поделился в Twitter.

"Через несколько дней, с 1 января 2023 года, ЕС будет ежемесячно присылать Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Круглый год!" — написал политик.

Франция, подчеркнул он, будет выплачивать Киеву 300 миллионов евро каждый месяц.
"Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!" — заключил Филиппо.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев оружием, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 13:50
В США заявили о серьезных проблемах из-за поддержки энергосистемы Украины
 
В миреУкраинаФранцияКиевЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала