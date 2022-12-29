https://ria.ru/20221229/ukraina-1842066590.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T00:13

2022-12-29T00:13

2022-12-29T00:20

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

харьковская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно этим данным, тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221228/donetsk-1842052926.html

украина

харьковская область

киев

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф