https://ria.ru/20221229/ukraina-1842066590.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:13
2022-12-29T00:13
2022-12-29T00:20
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно этим данным, тревога была объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221228/donetsk-1842052926.html
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ
00:13 29.12.2022 (обновлено: 00:20 29.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу