https://ria.ru/20221229/ukaz-1842271349.html

Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров

Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров - РИА Новости, 29.12.2022

Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:37

2022-12-29T16:37

2022-12-29T17:08

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В случае гибели (смерти) волонтеров при осуществлении своей деятельности на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области либо их смерти до истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности на этих территориях, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при ее осуществлении производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей", - говорится в документе.Право на получение выплаты имеют те же родственники, что и при гибели гражданского служащего. При ранении волонтеру положена выплата в 3 миллиона рублей.

https://sn.ria.ru/20221207/standart-1837001917.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

россия

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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, россия