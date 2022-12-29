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Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/ukaz-1842271349.html
Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров
Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров - РИА Новости, 29.12.2022
Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров
Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:37
2022-12-29T17:08
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В случае гибели (смерти) волонтеров при осуществлении своей деятельности на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области либо их смерти до истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности на этих территориях, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при ее осуществлении производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей", - говорится в документе.Право на получение выплаты имеют те же родственники, что и при гибели гражданского служащего. При ранении волонтеру положена выплата в 3 миллиона рублей.
https://sn.ria.ru/20221207/standart-1837001917.html
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, россия
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине
16:37 29.12.2022 (обновлено: 17:08 29.12.2022)
 
Путин внес изменения в указ о поддержке волонтеров

Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах

© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о поддержке волонтерской деятельности, распространив на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В случае гибели (смерти) волонтеров при осуществлении своей деятельности на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области либо их смерти до истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности на этих территориях, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при ее осуществлении производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей", - говорится в документе.
Право на получение выплаты имеют те же родственники, что и при гибели гражданского служащего. При ранении волонтеру положена выплата в 3 миллиона рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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