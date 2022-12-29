https://ria.ru/20221229/udobreniya-1842066413.html

РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений

РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений - РИА Новости, 29.12.2022

РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений

Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%, так как удалось смягчить санкционное давление - переориентировать логистику и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T00:04

2022-12-29T00:04

2022-12-29T00:04

экономика

россия

андрей гурьев

минеральные удобрения

экспорт

вьетнам

прибалтика

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%, так как удалось смягчить санкционное давление - переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран, сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). "Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - приводятся в сообщении слова главы РАПУ Андрея Гурьева. Отмечается, что Россия смогла нарастить поставки удобрений в основном в Индию - по предварительным данным, экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в 3 раза до 3,6 миллиона тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также удалось достигнуть увеличения поставок в Турцию на 40%, до 700 тысяч тонн. "Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 миллиона тонн различных удобрений", - добавляется в сообщении. Россия неоднократно заявляла о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок. Без налаживания поставок российских удобрений и продовольствия проблема их ценовой доступности рискует перерасти в кризис их физического дефицита, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20221226/strakhovanie-1841273560.html

россия

вьетнам

прибалтика

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экономика, россия, андрей гурьев, минеральные удобрения, экспорт, вьетнам, прибалтика