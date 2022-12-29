Рейтинг@Mail.ru
РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/udobreniya-1842066413.html
РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений
РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений - РИА Новости, 29.12.2022
РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений
Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%, так как удалось смягчить санкционное давление - переориентировать логистику и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T00:04
2022-12-29T00:04
экономика
россия
андрей гурьев
минеральные удобрения
экспорт
вьетнам
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_0:45:2955:1707_1920x0_80_0_0_cd40837ecd2735e768f2beeeab17dc1c.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%, так как удалось смягчить санкционное давление - переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран, сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). "Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - приводятся в сообщении слова главы РАПУ Андрея Гурьева. Отмечается, что Россия смогла нарастить поставки удобрений в основном в Индию - по предварительным данным, экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в 3 раза до 3,6 миллиона тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также удалось достигнуть увеличения поставок в Турцию на 40%, до 700 тысяч тонн. "Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 миллиона тонн различных удобрений", - добавляется в сообщении. Россия неоднократно заявляла о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок. Без налаживания поставок российских удобрений и продовольствия проблема их ценовой доступности рискует перерасти в кризис их физического дефицита, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20221226/strakhovanie-1841273560.html
россия
вьетнам
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825128591_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_f27f15cc7c57d66802bcde2e386a6f97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей гурьев, минеральные удобрения, экспорт, вьетнам, прибалтика
Экономика, Россия, Андрей Гурьев, Минеральные удобрения, Экспорт, Вьетнам, Прибалтика
00:04 29.12.2022
 
РАПУ оценила падение экспорта российских удобрений

РАПУ: Россия сократила экспорт удобрений в 2022 году на 15 процентов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкУдобрения
Удобрения - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Удобрения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит только 15%, так как удалось смягчить санкционное давление - переориентировать логистику и выйти на рынки дружественных стран, сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
"Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом ещё летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%. Это подтверждает, что российские производители, начиная с июня-июля стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из портов Прибалтики в порты РФ, увеличивать поставки на рынки дружественных стран", - приводятся в сообщении слова главы РАПУ Андрея Гурьева.
Отмечается, что Россия смогла нарастить поставки удобрений в основном в Индию - по предварительным данным, экспорт российских удобрений в эту страну вырос почти в 3 раза до 3,6 миллиона тонн, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Также удалось достигнуть увеличения поставок в Турцию на 40%, до 700 тысяч тонн. "Высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии, тем более в 2022 году Вьетнам отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России. Вьетнам ежегодно импортирует порядка 3,5 миллиона тонн различных удобрений", - добавляется в сообщении.
Россия неоднократно заявляла о проблемах с поставками российских удобрений на мировой рынок. Без налаживания поставок российских удобрений и продовольствия проблема их ценовой доступности рискует перерасти в кризис их физического дефицита, заявляли в МИД РФ.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 07:47
Российские страховщики ищут варианты для защиты морских судов
 
ЭкономикаРоссияАндрей ГурьевМинеральные удобренияЭкспортВьетнамПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала