https://ria.ru/20221229/udary-1842137064.html

Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры

Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2022

Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры

Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:46

2022-12-29T11:46

2022-12-29T13:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти.При этом сообщалось, что в Одессе пропали свет и вода.Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил, что "под прицелом критическая инфраструктура", "на месте работают спасатели".В четверг утром воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. В разных регионах она продлилась от двух до пяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Николаеве, Львове, Одесской области.В украинской столице без света остались 40 процентов потребителей, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.Во Львове обесточено 90 процентов города.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, украина, одесса, харьковская область