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Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры - РИА Новости, 29.12.2022
Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:46
2022-12-29T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
одесса
харьковская область
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти.При этом сообщалось, что в Одессе пропали свет и вода.Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил, что "под прицелом критическая инфраструктура", "на месте работают спасатели".В четверг утром воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. В разных регионах она продлилась от двух до пяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Николаеве, Львове, Одесской области.В украинской столице без света остались 40 процентов потребителей, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.Во Львове обесточено 90 процентов города.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html
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в мире, одесская область, украина, одесса, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Одесса, Харьковская область
11:46 29.12.2022 (обновлено: 13:14 29.12.2022)
 
Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры

Харьковские и одесские власти заявили о попаданиях по критической инфраструктуре

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти.
"Был прилет по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, в самом городе не было", — пишет издание "Думская" со ссылкой на источники.
При этом сообщалось, что в Одессе пропали свет и вода.
Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил, что "под прицелом критическая инфраструктура", "на месте работают спасатели".
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он в своем телеграм-канале.
В четверг утром воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. В разных регионах она продлилась от двух до пяти часов. Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, Николаеве, Львове, Одесской области.
В украинской столице без света остались 40 процентов потребителей, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.
Во Львове обесточено 90 процентов города.
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту, и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Население сталкивается с многочасовыми аварийными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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