11:46 29.12.2022 (обновлено: 13:14 29.12.2022)
Харьковские и одесские власти заявили об ударах по объектам инфраструктуры
Харьковские и одесские власти заявили о попаданиях по критической инфраструктуре
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Важные инфраструктурные объекты оказались под ударами в Одесской и Харьковской областях, сообщили СМИ и местные власти.
"Был прилет по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, в самом городе не было", — пишет издание "Думская" со ссылкой на источники.
При этом сообщалось, что в Одессе пропали свет и вода.
Глава Харьковской областной военной администрации Синегубов сообщил, что "под прицелом критическая инфраструктура", "на месте работают спасатели".
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он в своем телеграм-канале.
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