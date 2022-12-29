https://ria.ru/20221229/ubiystvo-1842280579.html
Суд вынес приговор мигрантам за жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье
Суд вынес приговор мигрантам за жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье - РИА Новости, 29.12.2022
Суд вынес приговор мигрантам за жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье
Суд приговорил двух нелегалов, изнасиловавших и убивших пенсионерку под подмосковным Сергиевым Посадом, к 10 и 23 годам лишения свободы соответственно, сообщила РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:02
2022-12-29T17:02
2022-12-29T17:04
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
бужаниново (деревня)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд приговорил двух нелегалов, изнасиловавших и убивших пенсионерку под подмосковным Сергиевым Посадом, к 10 и 23 годам лишения свободы соответственно, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. Жестокое нападение на пожилую женщину произошло в сентябре 2021 года. Тогда двое мигрантов напали и изнасиловали пенсионерку в лесу возле СНТ "Магистраль 2", а испугавшись, что она обратится в полицию, задушили. После убийства сообщники забрали мобильный телефон убитой и скрылись. Тело нашли прохожие на следующий день. Кроме этого, один из фигурантов в ночь на 11 сентября 2021 года напал на малознакомую жительницу Сергиева Посада и попытался ее изнасиловать. Однако та смогла вырваться и обратиться в полицию. По словам Врадий, Бахтиер Шераев и Рахмонкул Хамидов в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также краже. Помимо этого, один из соучастников еще признан виновным в "покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности" местной жительницы. "Шераеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Хамидову - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Врадий. Убийство пенсионерки приобрело большой общественный резонанс, в связи с чем по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела контролировал центральный аппарат ведомства. Также в ходе следствия выяснилось, что фигуранты незаконно находились в РФ. По данному факту было возбуждено еще одно дело, которое выделено в отдельное производство. Как ранее уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемые приехали в Россию из Узбекистана.
https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html
https://ria.ru/20210914/migranty-1750076851.html
https://ria.ru/20210914/ochevidtsy-1750006282.html
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, бужаниново (деревня)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Бужаниново (деревня)
17:02 29.12.2022 (обновлено: 17:04 29.12.2022)
Суд вынес приговор мигрантам за жестокое убийство пенсионерки в Подмосковье
Двум мигрантам дали сроки в колонии за изнасилование и убийство пенсионерки в Подмосковье
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Суд приговорил двух нелегалов, изнасиловавших и убивших пенсионерку под подмосковным Сергиевым Посадом, к 10 и 23 годам лишения свободы соответственно, сообщила
РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Жестокое нападение на пожилую женщину произошло в сентябре 2021 года. Тогда двое мигрантов напали и изнасиловали пенсионерку в лесу возле СНТ "Магистраль 2", а испугавшись, что она обратится в полицию, задушили. После убийства сообщники забрали мобильный телефон убитой и скрылись. Тело нашли прохожие на следующий день.
Кроме этого, один из фигурантов в ночь на 11 сентября 2021 года напал на малознакомую жительницу Сергиева Посада и попытался ее изнасиловать. Однако та смогла вырваться и обратиться в полицию.
По словам Врадий, Бахтиер Шераев и Рахмонкул Хамидов в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также краже. Помимо этого, один из соучастников еще признан виновным в "покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности" местной жительницы.
"Шераеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Хамидову - 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Врадий.
Убийство пенсионерки приобрело большой общественный резонанс, в связи с чем по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела контролировал центральный аппарат ведомства. Также в ходе следствия выяснилось, что фигуранты незаконно находились в РФ. По данному факту было возбуждено еще одно дело, которое выделено в отдельное производство.
Как ранее уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемые приехали в Россию из Узбекистана.