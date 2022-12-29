https://ria.ru/20221229/triada-1842260922.html
Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады России
Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады России - РИА Новости, 29.12.2022
Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады России
Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием позволит усилить ядерную триаду России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:12
2022-12-29T16:12
2022-12-29T16:12
безопасность
дмитрий белик
владимир путин
россия
севастополь
украина
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842260218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_318056a26aaf6872125b0130484fdee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием позволит усилить ядерную триаду России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи в четверг принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на новых кораблях, поступающих в состав ВМФ. В частности, в состав флота войдут атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов", также осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". "Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием – это усиление нашей ядерную триаду", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, чем больше у России будет кораблей-носителей управляемого ракетного оружия, тем быстрее отпадет охота у недругов посягать на территориальную целостность российских границ и национальную безопасность. "Спрятаться от ракеты, бьющей точно в цель, как показали действия на Украине, довольно сложно, а точнее невозможно, сколько бы ни поставлял Запад своих зенитно-ракетных комплексов", - сказал Белик. "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А". Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступит в состав Тихоокеанского флота. Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М", он успешно завершил государственные испытания и поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700.
https://ria.ru/20221229/moryaki-1842197542.html
https://ria.ru/20220628/lodka-1798609230.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842260218_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d5450c941ccf62993f27b1df5be7c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, дмитрий белик, владимир путин, россия, севастополь, украина, госдума рф
Безопасность, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Украина, Госдума РФ
Депутат назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады России
Депутат Госдумы Белик назвал спуск на воду новых кораблей усилением ядерной триады России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием позволит усилить ядерную триаду России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Президент РФ Владимир Путин
по видеосвязи в четверг принял участие в церемонии подъёма военно-морского флага на новых кораблях, поступающих в состав ВМФ. В частности, в состав флота войдут атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов", также осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III".
"Спуск на воду новых кораблей с управляемым ракетным оружием – это усиление нашей ядерную триаду", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, чем больше у России будет кораблей-носителей управляемого ракетного оружия, тем быстрее отпадет охота у недругов посягать на территориальную целостность российских границ и национальную безопасность.
"Спрятаться от ракеты, бьющей точно в цель, как показали действия на Украине
, довольно сложно, а точнее невозможно, сколько бы ни поставлял Запад своих зенитно-ракетных комплексов", - сказал Белик.
"Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А". Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступит в состав Тихоокеанского флота.
Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М", он успешно завершил государственные испытания и поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700.