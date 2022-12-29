https://ria.ru/20221229/trevoga-1842105950.html

В Кривом Роге сообщили об отключении электричества

В Кривом Роге сообщили об отключении электричества - РИА Новости, 29.12.2022

В Кривом Роге сообщили об отключении электричества

Из-за объявленной воздушной тревоги на территории Украины энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области превентивно отключили электроэнергию, вся... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T09:53

2022-12-29T09:53

2022-12-29T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

александр вилкул

кривой рог

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Из-за объявленной воздушной тревоги на территории Украины энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области превентивно отключили электроэнергию, вся критическая инфраструктура переводится на генераторы, сообщил в четверг мэр города Александр Вилкул. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. "Кривой Рог. Большая вероятность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, вооруженные силы рф