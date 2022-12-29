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В Кривом Роге сообщили об отключении электричества - РИА Новости, 29.12.2022
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https://ria.ru/20221229/trevoga-1842105950.html
В Кривом Роге сообщили об отключении электричества
В Кривом Роге сообщили об отключении электричества - РИА Новости, 29.12.2022
В Кривом Роге сообщили об отключении электричества
Из-за объявленной воздушной тревоги на территории Украины энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области превентивно отключили электроэнергию, вся... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T09:53
2022-12-29T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
александр вилкул
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Из-за объявленной воздушной тревоги на территории Украины энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области превентивно отключили электроэнергию, вся критическая инфраструктура переводится на генераторы, сообщил в четверг мэр города Александр Вилкул. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. "Кривой Рог. Большая вероятность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы", - написал Вилкул в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ
09:53 29.12.2022
 
В Кривом Роге сообщили об отключении электричества

Мэр Вилкул: в Кривом Роге превентивно отключили электричество из-за воздушной тревоги

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Из-за объявленной воздушной тревоги на территории Украины энергетики в Кривом Роге Днепропетровской области превентивно отключили электроэнергию, вся критическая инфраструктура переводится на генераторы, сообщил в четверг мэр города Александр Вилкул.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
"Кривой Рог. Большая вероятность ракетного удара. Энергетики превентивно отключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. Туда, где не хватит давления воды, уже направлены водовозы", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ВилкулКривой РогУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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