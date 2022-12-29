https://ria.ru/20221229/trevoga-1842086009.html
В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу
В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022
В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:36
2022-12-29T07:36
2022-12-29T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
кировоградская область
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Около 6.30 мск тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Спустя полчаса сигнал воздушной тревоги раздался в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221229/dnr-1842076369.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Кировоградская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах в центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу