https://ria.ru/20221229/trevoga-1842086009.html

В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу

В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.12.2022

В центре и на западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:36

2022-12-29T07:36

2022-12-29T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

кировоградская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Около 6.30 мск тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Спустя полчаса сигнал воздушной тревоги раздался в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/dnr-1842076369.html

украина

кировоградская область

харьковская область

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, кировоградская область, харьковская область, вооруженные силы рф