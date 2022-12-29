https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле - РИА Новости, 29.12.2022
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:35
2022-12-29T16:35
2022-12-29T16:58
экономика
торговля
владимир путин
россия
импорт
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье, перечень которых составит правительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Он вносит изменение в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Дополняется список мер, применение которых необходимо обеспечить до 31 декабря 2023 года включительно."Установление повышенных ставок вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской Федерации, согласно перечням, определяемым правительством Российской Федерации", - гласит новый пункт.
https://ria.ru/20221229/nalog-1842246995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, торговля, владимир путин, россия, импорт, экспорт
Экономика, Торговля, Владимир Путин, Россия, Импорт, Экспорт
16:35 29.12.2022 (обновлено: 16:58 29.12.2022)
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
Путин дополнил спецмеры во внешней торговле повышением экспортных и импортных пошлин