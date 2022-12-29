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Путин дополнил специальные меры во внешней торговле - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле - РИА Новости, 29.12.2022
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле
Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:35
2022-12-29T16:58
экономика
торговля
владимир путин
россия
импорт
экспорт
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье, перечень которых составит правительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Он вносит изменение в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Дополняется список мер, применение которых необходимо обеспечить до 31 декабря 2023 года включительно."Установление повышенных ставок вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской Федерации, согласно перечням, определяемым правительством Российской Федерации", - гласит новый пункт.
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экономика, торговля, владимир путин, россия, импорт, экспорт
Экономика, Торговля, Владимир Путин, Россия, Импорт, Экспорт
16:35 29.12.2022 (обновлено: 16:58 29.12.2022)
 
Путин дополнил специальные меры во внешней торговле

Путин дополнил спецмеры во внешней торговле повышением экспортных и импортных пошлин

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье, перечень которых составит правительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Он вносит изменение в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Дополняется список мер, применение которых необходимо обеспечить до 31 декабря 2023 года включительно.
"Установление повышенных ставок вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской Федерации, согласно перечням, определяемым правительством Российской Федерации", - гласит новый пункт.
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ЭкономикаТорговляВладимир ПутинРоссияИмпортЭкспорт
 
 
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