https://ria.ru/20221229/torgovlya-1842270429.html

Путин дополнил специальные меры во внешней торговле

Путин дополнил специальные меры во внешней торговле - РИА Новости, 29.12.2022

Путин дополнил специальные меры во внешней торговле

Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:35

2022-12-29T16:35

2022-12-29T16:58

экономика

торговля

владимир путин

россия

импорт

экспорт

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, дополняющий специальные меры в сфере внешней торговли повышением экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье, перечень которых составит правительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Он вносит изменение в указ президента РФ от 8 марта 2022 года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Дополняется список мер, применение которых необходимо обеспечить до 31 декабря 2023 года включительно."Установление повышенных ставок вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин в отношении продукции и (или) сырья, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и (или) ввозимых на территорию Российской Федерации, согласно перечням, определяемым правительством Российской Федерации", - гласит новый пункт.

https://ria.ru/20221229/nalog-1842246995.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, торговля, владимир путин, россия, импорт, экспорт