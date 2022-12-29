https://ria.ru/20221229/tesla-1842139762.html
Маск призвал сотрудников Tesla не нервничать из-за стоимости акций
Маск призвал сотрудников Tesla не нервничать из-за стоимости акций - РИА Новости, 29.12.2022
Маск призвал сотрудников Tesla не нервничать из-за стоимости акций
Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск попросил сотрудников не беспокоиться о падении стоимости акций компании и в целом не нервничать по... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:56
2022-12-29T11:56
2022-12-29T11:56
экономика
технологии
илон маск
tesla motors
калифорния
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск попросил сотрудников не беспокоиться о падении стоимости акций компании и в целом не нервничать по поводу "безумия на рынке", сообщает телеканал СNBC со ссылкой на письмо, адресованное сотрудникам. "После того как во вторник акции Tesla упали в цене более чем на 10%... гендиректор Илон Маск сказал сотрудникам "не беспокоиться о безумии на рынке акций". В среду… он сказал сотрудникам, что Tesla необходимо "демонстрировать дальнейшую отличную деятельность", - передаёт CNBC. "Я очень верю в то, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире!" - также цитирует Маска канал. По итогам торгов среды бумаги Tesla подорожали на 3,3%, до 112,71 доллара за акцию, завершив таким образом семидневную череду снижения. Только во вторник акции компании упали в цене на 11,4%. После закрытия основных торгов бумаги Tesla дорожают сейчас на 1,2% - до 114,05 доллара за акцию. С самого же начала декабря стоимость бумаг производителя электромобилей рухнула на 42%, а с начала года – на 68%. И месячная, и годовая динамики могут стать худшими в истории компании. А с пиковых значений ноября 2021 года цена акций Tesla упала в 3,7 раза. Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20221227/mask-1841571430.html
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экономика, технологии, илон маск, tesla motors, калифорния
Экономика, Технологии, Илон Маск, Tesla motors, Калифорния
Маск призвал сотрудников Tesla не нервничать из-за стоимости акций
CNBC: Маск призвал сотрудников Tesla не беспокоиться о падении стоимости акций компании
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск попросил сотрудников не беспокоиться о падении стоимости акций компании и в целом не нервничать по поводу "безумия на рынке", сообщает телеканал СNBC
со ссылкой на письмо, адресованное сотрудникам.
"После того как во вторник акции Tesla упали в цене более чем на 10%... гендиректор Илон Маск сказал сотрудникам "не беспокоиться о безумии на рынке акций". В среду… он сказал сотрудникам, что Tesla необходимо "демонстрировать дальнейшую отличную деятельность", - передаёт CNBC.
"Я очень верю в то, что в долгосрочной перспективе Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире!" - также цитирует Маска канал.
По итогам торгов среды бумаги Tesla подорожали на 3,3%, до 112,71 доллара за акцию, завершив таким образом семидневную череду снижения. Только во вторник акции компании упали в цене на 11,4%. После закрытия основных торгов бумаги Tesla дорожают сейчас на 1,2% - до 114,05 доллара за акцию.
С самого же начала декабря стоимость бумаг производителя электромобилей рухнула на 42%, а с начала года – на 68%. И месячная, и годовая динамики могут стать худшими в истории компании. А с пиковых значений ноября 2021 года цена акций Tesla упала в 3,7 раза.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто
, штат Калифорния
. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности T
oyota и Daimler.