https://ria.ru/20221229/televidenie-1841589942.html

Юлия Сумачева: сегодня на российском ТВ все жанры размылись

Юлия Сумачева: сегодня на российском ТВ все жанры размылись - РИА Новости, 29.12.2022

Юлия Сумачева: сегодня на российском ТВ все жанры размылись

Российское развлекательное ТВ пережило непростой год, однако все же показало хорошие результаты. Генпродюсер компании WeiTMedia Юлия Сумачева, которая создает... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:43

2022-12-29T11:43

2022-12-29T11:44

шоубиз

телевидение

алексей толстой (писатель)

музыка

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российское развлекательное ТВ пережило непростой год, однако все же показало хорошие результаты. Генпродюсер компании WeiTMedia Юлия Сумачева, которая создает программы сразу для нескольких каналов, в интервью РИА Новости рассказала о сложностях с коммуникацией с заграничными партнерами, оригинальных форматах на ТВ, успехах музыкальных шоу и идеях на будущее. Развлекательное ТВ: новый сезон после весенней паузы– Как вошли в новый сезон?– Сезон показал невероятные успехи. С высокими рейтингами прошли уже полюбившиеся проекты "Ну-ка, все вместе!", "Ты супер!" и новые шоу: "Аватар", "Дуэты". Сериал "Художник" стал самой яркой премьерой года среди сериалов всех телеканалов.– Аудитория скучала по развлекательному контенту?– Весной не все каналы от него отказались. Например, вышел третий сезон шоу "Маска". Однозначно можно сказать, что зритель от развлекательного контента не отказался, наоборот – аудитория прибавилась: людям периодически хочется отвлекаться от новостной повестки.– "Ну-ка, все вместе!" показал очень хорошие рейтинги. Вы как-то меняли подход, чтобы четвертый сезон дал такой результат, помимо введения полуфиналов?– Да, весь сезон проект был лидером вечернего прайм-тайма пятницы среди развлекательных шоу. Изменился день выхода: новый сезон проекта выходил по пятницам, а не по воскресеньям – что дало свои плоды. Полуфиналы чуть изменили формат, сделали шоу более захватывающим. И, конечно, участники – они в этом сезоне были очень сильными – в каждом выпуске было много высоких баллов. Мы очень переживали, когда премьеру перенесли с весны на осень, не хотелось, чтобы он потерял свою актуальность.Русские песни и новые идеи: как устроены шоу– Была критика, что в сезоне звучало довольно много иностранной музыки. Почему так?– Было бы странно ограничивать участников в выборе репертуара, устанавливая какие-то цифры по языку исполнения. Баланс все же есть: в программе 80% контента на русском, а 20% – на иностранных языках, причем не только на английском.В новом сезоне шоу "Дуэты" из 56 номеров только четыре – на иностранном языке. Но в этом проекте нет соревнования – поэтому не нужно показывать вокальные возможности в иностранных хитах.– Почему, на ваш взгляд, участникам ТВ-шоу не удается стать звездами?– Чтобы стать артистом, недостаточно быть талантливым, нужен свой материал. Это немалые деньги: нужно или купить песню, или сделать ее самому, записать в студии, начать продвигать. У большинства участников нет такой возможности: нужны профессиональные продюсеры, которые поверят в талант и вложат деньги.Мне бы хотелось этим заняться, надеюсь, в ближайшее время я поделюсь новостью, что работа в этом направлении началась.– А возможно по формату, чтобы в финале, например, того же "Ну-ка, все вместе!" участники пели свои песни?– Как показывает практика, зрителям тяжело воспринимать новые песни. Самый популярный формат, который открывает звезд и дает рынку новый материал, – "Фабрика звезд". После этого шоу появилось много талантливых артистов, они выпускались со своим материалом. Подождем нового сезона, думаю, он не за горами.– То есть в 2023-м мы снова увидим "Фабрику звезд"?– Пока идет обсуждение. Этот формат всегда будет актуальным. В этом году было 20-летие проекта, мы планировали новый сезон, но не получилось. А вот в 2023-м почему бы и нет.Западные идеи и санкции: готова ли Россия отказаться от франшиз– На российском ТВ много франшиз. Не отозвали ли западные компании свои разрешения на использования форматов в России?– Нет, пока без изменений: те форматы, которые уже шли в России, продолжат сниматься. Но есть ограничения по новым проектам: их запустить мы пока не можем.– Когда в России появятся свои форматы, чтобы мы не зависели от иностранных лицензий?– Мы стараемся. "Ты супер", "Шоу Аватар", "Шоумаскгоон", "Страна талантов" — это оригинальные форматы. Скоро выйдет новое музыкальное шоу "Конфетка".Чтобы создать успешный формат, нужно запустить не один проект. Как складывается иностранная практика? Собираются условно 100 идей, выделаются деньги на пилотные проекты. Большая компания в год может запустить около 30 пробных серий того или иного формата. Если из 30 каналы приобретут хотя бы три, то это уже успех.Получается, чтобы запустить хотя бы три успешных проекта, нужно потратить деньги на 30 пилотов. Это миллионы рублей. Представляете, сколько средств нужно потратить впустую? И не факт, что получатся хотя бы три.Конечно, нам хочется делать оригинальные русские форматы, и мы активно работаем в этом направлении.– Есть проблема со средствами. А с идеями?– Я веду авторский курс продюсирования ТВ-программ в ВШЭ, его задача – создание оригинального продукта. Каждый студент в конце обучения должен "продать" мне какую-то идею.У людей нет насмотренности, и некоторые студенты приходят с проектами, которые уже есть на мировом рынке. Чтобы придумать что-то уникальное, нужно знать, что уже выходило в других странах. Я, например, за свою профессиональную карьеру посмотрела около 10 тысяч форматов. И каждый раз, когда придумываю что-то новое, проверяю, насколько это близко к тому, что уже когда-то выпускали. Но и здесь все относительно: если 70% концепции совпадает, то уже считается, что это калька.В России нет проблем с интеллектуальными людьми, которые могут что-то придумать, но с ними нужно работать, обучать.– У некоторых артистов весной возникли проблемы с доставкой декораций из-за границы, причина очевидна – санкции. У телевидения что-то подобное есть?– Не могу сказать за всю индустрию, но все, что нужно нашей компании, производится в России. Какие-то материалы мы заказывали за границей, но проблем с их доставкой не было. Например, в "Дуэтах" есть зеркальная стена, там используется материал, который можно купить только во Франции. Нам его успели привезти.При создании "Аватара" мы выбирали между двумя технологиями: для одной оборудование должны были доставить из Германии – мы выбрали другую и все.Но со временем мы можем столкнуться с проблемами. Например, камеры импортные, передвижные телевизионные станции. Пока не очень понятно, где брать комплектующие.Тренды и вкусы аудитории: место России на мировом рынке– Когда-то, еще в СССР, был бум индийских фильмов, потом в России – латино-американских сериалов, сейчас в топе во всем мире – турецкие. А когда российские форматы станут популярными за границей, ваш прогноз?– В России очень богатая литература. То, что касается, этого, безусловно, будет востребовано, например, в азиатских странах. Главное, чтобы продукт был качественный.Основная проблема – русский язык очень сложно дублировать с точки зрения артикуляции. У нас довольно длинные обороты и предложения: в наш ритм очень нелегко попасть. Но, например, хорошо покупали сериал "Хождение по мукам", созданный по мотивам одноименной трилогии Алексея Толстого. Сейчас в связи со сложной геополитической обстановкой продажи российского кино затруднились.– Как вообще формируются тенденция и вкусы?– Каждый год, когда приезжаешь на специальные рынки индустрии, видно, что их формируют сами продавцы. Сейчас Россию не пускают на такие форумы, но ситуация изменится. К тому же, есть Китай, где популярны наши исторические фильмы.– А как в России вы понимаете, что тот или формат сериалов будет популярен?– Раньше я знала четко, что у каждого канала своя аудитория. Например, один канал – это мелодрама с женщиной-героиней, другой – это расследования, драки, погони с мужчиной или группой мужчин в главной роли. Сейчас все жанры размываются, и выходит много контента на стыке.

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

телевидение, алексей толстой (писатель), музыка