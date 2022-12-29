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Путин подписал закон о регулировании работы такси - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин подписал закон о регулировании работы такси
Путин подписал закон о регулировании работы такси - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о регулировании работы такси
Президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:21
2022-12-29T17:21
авто
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Также закон предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра. Кроме того, он регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств и их количество на дорогах ряда городов. Согласно закону водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не могут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком. Закон предоставляет индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски. Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси. Законом предусмотрено, что в случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора. Солидарная ответственность перед пассажиром заменена на субсидиарную. Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страховая компания. Таким образом сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке. При этом самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски, таким образом потерпевшие точно получат причитающиеся выплаты за ущерб. Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики будут обязаны в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
https://ria.ru/20221228/taksi-1841892166.html
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авто, владимир путин, россия
Авто, Владимир Путин, Россия
17:21 29.12.2022
 
Путин подписал закон о регулировании работы такси

Президент Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашины такси на улице Москвы
Машины такси на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машины такси на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон регламентирует работу такси, в том числе определяет доступ водителей к этой работе, разрешает заниматься извозом самозанятым. Также закон предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра. Кроме того, он регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски транспортных средств и их количество на дорогах ряда городов.
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Согласно закону водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не могут работать в такси. Для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.
Закон предоставляет индивидуальным предпринимателям право самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если им предоставят разрешение. Заниматься пассажирскими перевозками также могут самозанятые граждане при наличии разрешения и договора с агрегатором такси. Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски.
Документ предусматривает создание трех региональных реестров такси - регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси. Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси.
Законом предусмотрено, что в случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.
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Согласно закону служба заказа такси должна предоставлять уполномоченным органам автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов на пассажирские перевозки. Также перевозчики будут обязаны в том числе вести журнал заказов такси, сведения о котором должны будут храниться не менее шести месяцев со дня исполнения заказов.
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