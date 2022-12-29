https://ria.ru/20221229/svo-1842325765.html
Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО
Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии обратился к мусульманам из других стран и предложил тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ", принять участие в РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:50
2022-12-29T18:50
2022-12-29T18:55
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
в мире
чеченская республика (чечня)
лгбт-сообщество
россия
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии обратился к мусульманам из других стран и предложил тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ", принять участие в спецоперации на Украине. Кадыров отметил, что сейчас у мусульман всех стран есть возможность защитить свои духовные ценности. "Сегодня мы воюем на территории Украины против этого фашизма, нацизма, сатанизма, который нам навязывают нетрадиционные ценности, и мы никогда этого не примем. Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ, должен подняться, где бы он ни был, должен встать с нами в ряд… И если захочет приехать, то мы примем у себя и дадим возможность поучаствовать на территории СВО", - сказал Кадыров.
https://ria.ru/20221229/ukraina-1842322534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, В мире, Чеченская республика (Чечня), ЛГБТ-сообщество, Россия
18:50 29.12.2022 (обновлено: 18:55 29.12.2022)
Кадыров предложил не желающим "жить под знаменем ЛГБТ" поучаствовать в СВО
Кадыров предложил поучаствовать в спецоперации тем, кто не хочет "жить под знаменем ЛГБТ"