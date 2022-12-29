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Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/svo-1842221093.html
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации
Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:40
2022-12-29T14:40
специальная военная операция на украине
россия
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
вциом
нато
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной части ДНР стало вторым в списке - 80%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, наиболее весомым событием СВО для опрошенных граждан стало снятие водной блокады Крыма, величина группы абсолютной поддержки - 85%. Индекс значимости события составил 83 пункта, индекс отношения - 86. Следующим по значимости результатом СВО, по мнению граждан, стало освобождение ЛНР и освобождение значительной части ДНР - 80%. Индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Поддержка гражданами солдат и офицеров и консолидация российского общества на этом фоне стала значимым и одобряемым для 79% россиян. Индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Изменение статуса Азовского моря, которое стало внутренним водоемом России, что исключило создание баз ВМФ странами НАТО на побережье - также для 79%, индекс значимости - 75 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Еще 79% опрошенных считают важным то, что у жителей присоединенных территорий появилась возможность жить по своим традициям, культуре и общаться на родном языке. Индекс значимости - 73 пункта, индекс отношения - 80 пунктов. Сплочение российского общества на фоне помощи фронту, жителям новых регионов, переселенцам отметили 78%, индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 80. Для 77% повышение чувства ответственности у россиян за свое дело, будущее страны также является положительным результатом СВО. Индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 82. И 76% считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, индекс значимости - 76 пункта, индекс отношения - 73. Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 27 декабря 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842094164.html
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россия, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, вциом, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ВЦИОМ, НАТО
14:40 29.12.2022
 
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации

ВЦИОМ: 85% россиян считают снятие водной блокады Крыма самым значительным результатом СВО

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной части ДНР стало вторым в списке - 80%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, наиболее весомым событием СВО для опрошенных граждан стало снятие водной блокады Крыма, величина группы абсолютной поддержки - 85%. Индекс значимости события составил 83 пункта, индекс отношения - 86.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 09:06
Шойгу отметил работу парламентской группы по координации спецоперации
Следующим по значимости результатом СВО, по мнению граждан, стало освобождение ЛНР и освобождение значительной части ДНР - 80%. Индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт.
Поддержка гражданами солдат и офицеров и консолидация российского общества на этом фоне стала значимым и одобряемым для 79% россиян. Индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Изменение статуса Азовского моря, которое стало внутренним водоемом России, что исключило создание баз ВМФ странами НАТО на побережье - также для 79%, индекс значимости - 75 пунктов, индекс отношения - 81 пункт.
Еще 79% опрошенных считают важным то, что у жителей присоединенных территорий появилась возможность жить по своим традициям, культуре и общаться на родном языке. Индекс значимости - 73 пункта, индекс отношения - 80 пунктов.
Сплочение российского общества на фоне помощи фронту, жителям новых регионов, переселенцам отметили 78%, индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 80. Для 77% повышение чувства ответственности у россиян за свое дело, будущее страны также является положительным результатом СВО. Индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 82.
И 76% считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, индекс значимости - 76 пункта, индекс отношения - 73.
Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 27 декабря 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Секретарь генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 10:30
Турчак предложил наносить изображения с героями спецоперации на фасады школ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВЦИОМНАТО
 
 
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