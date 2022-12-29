https://ria.ru/20221229/svo-1842221093.html

Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации

Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022

Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации

Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:40

2022-12-29T14:40

2022-12-29T14:40

специальная военная операция на украине

россия

общество

луганская народная республика

донецкая народная республика

вциом

нато

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной части ДНР стало вторым в списке - 80%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, наиболее весомым событием СВО для опрошенных граждан стало снятие водной блокады Крыма, величина группы абсолютной поддержки - 85%. Индекс значимости события составил 83 пункта, индекс отношения - 86. Следующим по значимости результатом СВО, по мнению граждан, стало освобождение ЛНР и освобождение значительной части ДНР - 80%. Индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Поддержка гражданами солдат и офицеров и консолидация российского общества на этом фоне стала значимым и одобряемым для 79% россиян. Индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Изменение статуса Азовского моря, которое стало внутренним водоемом России, что исключило создание баз ВМФ странами НАТО на побережье - также для 79%, индекс значимости - 75 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Еще 79% опрошенных считают важным то, что у жителей присоединенных территорий появилась возможность жить по своим традициям, культуре и общаться на родном языке. Индекс значимости - 73 пункта, индекс отношения - 80 пунктов. Сплочение российского общества на фоне помощи фронту, жителям новых регионов, переселенцам отметили 78%, индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 80. Для 77% повышение чувства ответственности у россиян за свое дело, будущее страны также является положительным результатом СВО. Индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 82. И 76% считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, индекс значимости - 76 пункта, индекс отношения - 73. Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 27 декабря 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842094164.html

https://ria.ru/20221228/muraly-1841826841.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, вциом, нато