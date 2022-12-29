https://ria.ru/20221229/svo-1842221093.html
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации - РИА Новости, 29.12.2022
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации
Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:40
2022-12-29T14:40
2022-12-29T14:40
специальная военная операция на украине
россия
общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
вциом
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781025258_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_cb0bdcca6e48c179f4abf787a406ee07.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной части ДНР стало вторым в списке - 80%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, наиболее весомым событием СВО для опрошенных граждан стало снятие водной блокады Крыма, величина группы абсолютной поддержки - 85%. Индекс значимости события составил 83 пункта, индекс отношения - 86. Следующим по значимости результатом СВО, по мнению граждан, стало освобождение ЛНР и освобождение значительной части ДНР - 80%. Индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Поддержка гражданами солдат и офицеров и консолидация российского общества на этом фоне стала значимым и одобряемым для 79% россиян. Индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Изменение статуса Азовского моря, которое стало внутренним водоемом России, что исключило создание баз ВМФ странами НАТО на побережье - также для 79%, индекс значимости - 75 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Еще 79% опрошенных считают важным то, что у жителей присоединенных территорий появилась возможность жить по своим традициям, культуре и общаться на родном языке. Индекс значимости - 73 пункта, индекс отношения - 80 пунктов. Сплочение российского общества на фоне помощи фронту, жителям новых регионов, переселенцам отметили 78%, индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 80. Для 77% повышение чувства ответственности у россиян за свое дело, будущее страны также является положительным результатом СВО. Индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 82. И 76% считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, индекс значимости - 76 пункта, индекс отношения - 73. Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 27 декабря 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842094164.html
https://ria.ru/20221228/muraly-1841826841.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781025258_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_acb9aaa5b1f0e0cda8b480ce27de8092.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, вциом, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ВЦИОМ, НАТО
Россияне назвали ВЦИОМ самый значительный результат спецоперации
ВЦИОМ: 85% россиян считают снятие водной блокады Крыма самым значительным результатом СВО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Наиболее значимым результатом специальной военной операции для большинства россиян (85%) стало снятие водной блокады Крыма, освобождение ЛНР и значительной части ДНР стало вторым в списке - 80%, свидетельствуют результаты
опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, наиболее весомым событием СВО для опрошенных граждан стало снятие водной блокады Крыма, величина группы абсолютной поддержки - 85%. Индекс значимости события составил 83 пункта, индекс отношения - 86.
Следующим по значимости результатом СВО, по мнению граждан, стало освобождение ЛНР и освобождение значительной части ДНР - 80%. Индекс значимости - 79 пунктов, индекс отношения - 81 пункт.
Поддержка гражданами солдат и офицеров и консолидация российского общества на этом фоне стала значимым и одобряемым для 79% россиян. Индекс значимости - 78 пунктов, индекс отношения - 81 пункт. Изменение статуса Азовского моря
, которое стало внутренним водоемом России
, что исключило создание баз ВМФ странами НАТО
на побережье - также для 79%, индекс значимости - 75 пунктов, индекс отношения - 81 пункт.
Еще 79% опрошенных считают важным то, что у жителей присоединенных территорий появилась возможность жить по своим традициям, культуре и общаться на родном языке. Индекс значимости - 73 пункта, индекс отношения - 80 пунктов.
Сплочение российского общества на фоне помощи фронту, жителям новых регионов, переселенцам отметили 78%, индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 80. Для 77% повышение чувства ответственности у россиян за свое дело, будущее страны также является положительным результатом СВО. Индекс значимости - 72 пункта, индекс отношения - 82.
И 76% считают значимым результатом вхождение в состав России четырех новых регионов, индекс значимости - 76 пункта, индекс отношения - 73.
Всероссийский телефонный опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) проводился 27 декабря 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.